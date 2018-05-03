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聯準會升息逼近 亞股賣壓籠罩

發稿時間：2018/05/03 22:38

最新更新：2018/05/03 22:38

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（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲股市投資人今日面臨許多拋售股票的理由。除了美國聯邦準備理事會6月升息可能性大增，美中貿易戰持續醞釀，區域貨幣貶值也令人擔憂。這使得「5月賣股」理論今年恐成真。

美國股市昨天收盤下挫，多數亞洲股市今天跟進重挫，其中香港股市收盤跌1.34%，新加坡股市跌1.1%，台北股市收低0.99%，首爾股市跌0.7%，馬尼拉和雅加達股市收盤更雙雙重挫2.6%。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天決議維持利率不變，但表示中期而言美國通貨膨脹將升溫至接近聯準會目標。

聯準會還預期，美國經濟情勢發展趨勢，將提供進一步逐漸調升聯邦資金利率（federal funds rate）的理由。

彭博報導，AB資本證券公司（AB Capital Securities）駐馬尼拉分析師艾佐林（Lex Azurin）表示：「聯準會發表的展望看法，預期美國通貨膨脹將升溫，這對股市不利。因為這證實了聯準會今年很可能升息3至4次，最快6月再出手。」

艾佐林還說，在利率和通貨膨脹雙雙攀升的時期，股票的報酬將越來越少。

凱基證券公司（KGI Securities）駐上海分析師陳浩則指出，聯準會決定維持政策路線，將持續提振美元匯價，這對港元匯價和港股構成壓力。

美國和中國間持續的貿易紛爭，仍名列投資人憂慮清單。一名中國高階官員說，他們將不會屈服於美方「威脅」。這引發外界揣測，雙方衝突將不會迅速落幕。

外匯交易商萬達公司（Oanda Corp.）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）受訪時表示：「誰會想在貨幣走貶的國家購買股票？短短數週前，全球經濟仍看似同步成長，現在卻似乎正轉為全球同步惡化。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070503

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