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近5年政府減少舉債逾5千億 每人減債2.2萬

發稿時間：2018/05/03 22:44

最新更新：2018/05/03 22:44

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（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部國庫署今天公布106年度總決算，歲入歲出差短決算數為新台幣97億元，創金融海嘯以來決算最低；且近5年來政府減少舉債共5109億元，平均替每位國民減少2.2萬元的債務。

國庫署表示，近年中央政府總預算雖都是「赤字預算」，意即歲出大於歲入，但預算籌編仍以「歲入成長率大於歲出成長率」為原則。自101年以來，由於政府積極管控歲入歲出差短預算數，且實際執行時受經濟、稅制調整等因素影響，導致歲入執行優於預期，且歲出也有節餘，因此歲入歲出差短決算數，皆較預算數大幅縮減。

觀察去年中央政府總決算，歲入決算數1兆9213億元，較預算數增加798億元；歲出決算數1兆9310億元，較預算數節餘430億元，因此歲入歲出差短決算數為97億元，為民國98年、金融海嘯後以來決算最低。

而中央政府總預算連同特別預算赤字占GDP比率，也從金融海嘯後的3.4%高峰，下降至去年的0.1%，已低於國際馬斯垂克條約訂定的3%門檻，顯示我國財政狀況正逐步改善。

國庫署官員表示，去年收支差短大幅縮小，主因歲入高於預期，不僅稅收較預算數超徵約536億元，在非稅課收入方面，也因4G頻譜標售收入，以及汽燃費收入增加，並減少編列釋股預算等，扭轉前年短徵情形，轉為超徵263億元。加上歲出節餘430億元後，去年收支差短決算數縮減至百億元以下，減少舉債約1228億元。

此外，根據國庫署統計，近5年來，中央政府總預算皆呈現最終決算收支差短低於預算數的趨勢，累計已減少舉債5109億元，平均為每位國民減少債務負擔約2.2萬元。(編輯：趙蔚蘭)1070503

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