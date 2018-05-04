台塑買內湖辦公樓 商仲：好選擇

（中央社記者韋樞台北4日電）台塑四寶以新台幣187億元買下北市內湖區南京東路6段台北企業總部園區3大棟辦公樓。外商商仲認為，這是一個「GOOD CHOICE」(好選擇)，並透露第2、3季會有更多投資型成交出現。



台塑企業3日同步發布重大訊息，考量未來營運發展需要，包括台塑、南亞、台化、台塑化等四大公司決定向全球人壽公司及美孚建設公司，購置位於台北市內湖區南京東路6段「台北企業總部園區」(T-CBD) A1、A2、A5等3大棟辦公大樓，廣達3萬餘坪空間及500個以上的車位。



仲量聯行董事總經理趙正義分析，台塑企業買下台北企業總部園區3棟大樓可說是3贏局面，其一是，3萬坪辦公空間拆算車位後，每坪約63萬元，對賣方美孚建設及全球人壽來說是個好價格；對台塑來說，一舉尋獲足以讓四大公司共同辦公的空間，為原來敦化北路都更案更往前邁進一步，解決台塑企業缺乏辦公空間的窘境，更是第二贏。



第三贏是，台塑企業數千名員工進駐當地後，大量的工作人口帶來龐大的需求，對活絡當地的經濟、交通、生活機能大有幫助，可逐步解決當地缺捷運、缺公車等生活機能不足的問題。



趙正義說，台北企業總部園區其實離南港不遠，正好配合台北市政府東區門戶計畫，成為計畫內的要角，有助東區發展，相信北市府也樂見其成。



趙正義指出，近來大都是企業為了升級、擴廠、搬遷而購置或改租到新穎大樓，相對商辦投資型買家非常少，其中富邦人壽3月初以近78.11億元拿下高雄市政府公開招標的「捷運凹子底站旁商業區開發案招標設定地上權案」，另外就是中華郵政去年底以64.2億元一口氣買下整棟「長虹新世紀企業總部」房地。



趙正義透露，最近市場上正有數起投資型商辦買賣洽談中，估計今年第2、3季可望成交。（編輯：郭萍英）1070504