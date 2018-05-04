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蘋果傳轉攻LCP天線 嘉聯益亞電股價甜

發稿時間：2018/05/04 10:33

最新更新：2018/05/04 10:33

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（中央社記者江明晏台北4日電）外資看好，蘋果今年新品天線將採用LCP軟板，軟板廠嘉聯益將拿下3到4成市占，帶動嘉聯益兩日大漲，今天股價續揚創6年新高，也帶動上游供應亞電股價甜蜜。

外資昨天出具報告表示，蘋果今年新品天線將採用液晶高分子樹脂材料（LCP）軟性印刷電路板（FPCB），軟板廠嘉聯益（6153）於2014年投資LCP FPCB產線，有助於嘉聯益今年打入蘋果（Apple）5G天線供應鏈，看好嘉聯益今年將在LCP FPCB拿下30%到40%市占，推估2017年到2020年每股盈餘（EPS）的年複合成長率約366%。

嘉聯益昨日股價飆上漲停鎖住，今天續揚近9%，最高來到53.6元，創2012年4月以來，約6年來的新高價。

嘉聯益近期辦理現增，支應購買營運廠房，蘋果機殼廠可成以每股38元認購2萬9665張嘉聯益私募，總共投入新台幣11.27億元，持股比重達 7.42%，將成嘉聯益最大單一股東，未來有機會爭取董監席次，市場關注蘋果上下游強強結合並進一步合作開發，可望增加整體競爭力。

受惠嘉聯益消息面帶動，以嘉聯益為主要客戶的上游供應鏈亞電今天股價同樣揚帆，大漲6.5%，

亞電首季合併營收新台幣3.83億元、稅後淨利2170萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.22元，分別較去年同期成長21.44%、23.18%與22.22%，亞電表示，營收與獲利雙成長，主要受惠市場回溫與產品漲價效益。

同時，亞電看好，漲價效應於第一季明顯發酵，預期第2季仍會持續，公司樂觀看待第2季成長動能超越第一季。（編輯：黃國倫）1070504

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