傳中國加強檢疫美進口水果 恐拖延出貨

（中央社北京/芝加哥3日綜合外電報導）中國大陸5名業界消息人士表示，中國主要進口港口加強對美國進口新鮮水果檢查，這可能會拖慢早就在應付高關稅的美國種植業者出貨速度。



路透社報導，在今年全球兩大經濟體貿易緊張關係加劇之下，中國對原產於美國的128項商品加徵關稅，水果為其中一項，以報復美國對中國鋼鋁課稅。



美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的貿易代表團正在北京與中國官員會談。外界預期，雙方將討論一系列貿易糾紛問題，包括強制性技術轉移與國家對技術發展的補貼等。



由於問題敏感，不願透露姓名的上海一名消息人士表示，北京當局上週開始派檢疫專家到上海和深圳等主要港口，對水果的疾病和腐壞情況進行更徹底的現場檢查。



這名消息人士說：「中國恢復對美國新鮮水果進行逐批檢查。」還說檢查人員之前只檢查約30%的進口水果。中國於2017年11月降低檢查強度。



深圳港一名消息人士表示，4月30日開始，所有原產於美國的進口水果抵達深圳後，都要進行最多7天的檢疫檢查。之前中國海關放行貨物時是進行樣本檢查。



上海消息人士表示，數批美國蘋果沒有通過檢疫檢查，將會退還給美國。



根據美國農業部，2017年美國出口總額為8.72億美元，外銷到中國的新鮮蘋果金額則是1800萬美元。



中國檢查力度加強，正值美國西岸的櫻桃季。華盛頓州通常在6月開始出貨。



美國西北櫻桃協會（Northwest Cherry Growers）國際業務負責人胡丹平說，今年夏天櫻桃發貨高峰期時，很有可能在海關耽擱數日，使得水果在進口港口變質的風險增加。



他說：「在發貨高峰期時，他們不可能有足夠的冷藏設備存放櫻桃。在太陽曝曬下，櫻桃腐壞的可能性大非常多。我們正在尋找替代市場。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1070504