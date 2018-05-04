台灣三星行動大將李元榮 轉戰創新事業部門

（中央社記者江明晏台北4日電）台灣三星電子今天宣布高階人事異動，原掌管行動與資訊事業部的副總經理李元榮（Randy Lee）將轉調企業創新事業部，遺缺由行動與資訊事業部資深協理陳啟蒙升任。



台灣三星電子宣布，企業解決方案事業部總經理吳昇奇（Gary Wu）5月退休，轉任台灣三星電子企業策略顧問。



李元榮將轉調企業創新暨商用解決方案事業部，主導企業創新、新事業拓展，擔任副總經理。



陳啟蒙（Jacob Chen）將升任副總經理，領導手機、平板與穿戴式裝置等業務，上述人事異動11日起生效。



台灣三星說，吳昇奇西元2015年1月進入台灣三星電子企業解決方案事業部，3年多來帶領同仁將三星B2B事業逐年壯大穩定成長，拓展商用顯示器解決方案應用領域，涵蓋教育、飯店、零售通路、金融與運輸等多元市場，並將桌上型顯示器導入電競領域，成為全台各大電競館指名品牌。此外，也將大型商用顯示器推廣到政府單位，成為路況管理重要解決方案。



異動原因部分，三星說，因應行政院積極推動前瞻基礎建設計畫，其中「數位建設」鼓勵數位學習與創新，舉凡行動裝置、虛擬實境與AI人工智慧等應用是各大企業發展重要方針，需對行動通訊產業長足了解的戰力加入，加上三星企業文化鼓勵內部輪調機制，李元榮任職行動與資訊事業部十餘年，三星希望借重長才，接續領導企業創新暨商用解決方案事業部。



陳啟蒙2016年進入台灣三星電子行動與資訊事業部，2年來經歷品牌革新，帶領團隊持續突破及穩健各通路。此外，陳啟蒙曾任微軟裝置台灣區總經理及台灣諾基亞業務協理，了解台灣消費市場，也有來自多個品牌的經驗。（編輯：李明宗）1070504