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被動元件電容漲勢再起 族群走勢勁揚

發稿時間：2018/05/04 12:09

最新更新：2018/05/04 12:09

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中國大陸鋁質電解電容大廠傳出漲價，法人指出台廠可能跟進這波漲勢。相關類股今天盤中股價勁揚。

被動元件電容族群今天走勢強勁，鋁質電解電容器材料廠立敦盤中最高來到42.75元，大漲7.8%。鋁質電解電容器廠商立隆盤中最高來到60.7元，漲5.3%。

智寶早盤最高來到50.7元，大漲7.8%。凱美盤中鎖住漲停63.5元。代理商堡達早盤最高來到31.8元，大漲9.4%，午盤來到30.8元，漲6%。

中國大陸媒體報導，鋁質電解電容大廠湖南艾華集團，向客戶提出漲價8%，主要是原材料在今年4月大幅度漲價，今年主要原材料漲幅超過12%。

法人指出，電容上游材料鋁箔材料持續短缺、成本上揚，今年初日系電容廠商率先漲價，加上中國大陸龍頭廠跟進漲價，預期其他鋁質電解電容廠商、包括台廠可能跟進這波漲勢。

觀察電容品產業市況，業界人士指出，日系電容器與上游材料鋁箔廠商銷售策略改變，中國大陸鋁箔材料供不應求，去年10月開始出現漲價，去年11月和12月中國大陸鋁箔就明顯短缺。

立敦主要生產鋁質電解電容器用的關鍵材料，產品包括中高壓化成鋁箔、低壓化成鋁箔及高中低壓腐蝕鋁箔等。

智寶固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前4大品牌手機應用，深化SMD貼片電容，將是未來發展重心。智寶深耕汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。

凱美主要生產電解電容器以及馬達風扇產品，目前鋁質電解電容占比約70%，風扇占比約30%。

法人指出，立隆鋁質電容產品去年第4季漲價幅度約在2%到8%區間，預期今年立隆產品平均銷售價格（ASP）可望持續揚升。

立隆今年看好車用電子和通訊類終端產品拉貨力道，汽車電子應用可望持續成長，電信網通應用也可穩健向上，持續切入安全、車載娛樂、距離偵測、車用通訊、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車用充電等應用領域。（編輯：林興盟）1070504

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