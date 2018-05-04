外資連9賣台股 殺盤鎖定權值股

（中央社記者吳家豪台北4日電）受到中國大陸A股入摩、美國升息疑慮及新台幣近期走軟等因素影響，外資昨天賣超新台幣108億元，已連9日賣超台股且累積賣超金額逾712億元，鎖定鴻海、台積電等權值股。



今年6月中國大陸A股將被納入MSCI新興市場指數，根據大陸券商分析機構中國國際金融公司預估，每年流入A股的海外資金將超過200億美元（約新台幣5934億元），加上美國升息疑慮及新台幣貶值，促使資金持續流出台股，外資自4月20日起連續9個交易日賣超台股，昨天擴大賣超至百億元以上。



觀察昨天外資賣超前10名個股以權值股為主，其中鴻海賣超逾3萬張，遭外資連27賣；台積電賣超9537張，遭外資連9賣；友達、華邦電、宏碁分別賣超1.4萬張、1.2萬張、7780張。



法人表示，美國企業在第一季美元貶值、川普減稅下，企業獲利成長大都優於預期，反觀台灣電子產業在今年第一季紛紛面臨砍單、匯損、毛利率下滑等問題，獲利不如預期，展望也偏保守；正如南韓4月出口負成長，電子產業面臨傳統「五窮六絕」淡季未改變，也導致電子股獲利進一步下修。



法人認為，隨著電子股獲利下修，整體台股獲利也跟著下修，甚至低於年初預估，因此2018年台股獲利預估成長率將從7%到10%，下修至成長5%到7%；相較之下，非電子類股獲利較樂觀，包括金融股、塑化等傳產權重股獲利仍在相對高點。（編輯：楊玫寧）1070504