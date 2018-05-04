/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

外資連9賣台股 殺盤鎖定權值股

發稿時間：2018/05/04 12:26

最新更新：2018/05/04 12:26

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北4日電）受到中國大陸A股入摩、美國升息疑慮及新台幣近期走軟等因素影響，外資昨天賣超新台幣108億元，已連9日賣超台股且累積賣超金額逾712億元，鎖定鴻海、台積電等權值股。

今年6月中國大陸A股將被納入MSCI新興市場指數，根據大陸券商分析機構中國國際金融公司預估，每年流入A股的海外資金將超過200億美元（約新台幣5934億元），加上美國升息疑慮及新台幣貶值，促使資金持續流出台股，外資自4月20日起連續9個交易日賣超台股，昨天擴大賣超至百億元以上。

觀察昨天外資賣超前10名個股以權值股為主，其中鴻海賣超逾3萬張，遭外資連27賣；台積電賣超9537張，遭外資連9賣；友達、華邦電、宏碁分別賣超1.4萬張、1.2萬張、7780張。

法人表示，美國企業在第一季美元貶值、川普減稅下，企業獲利成長大都優於預期，反觀台灣電子產業在今年第一季紛紛面臨砍單、匯損、毛利率下滑等問題，獲利不如預期，展望也偏保守；正如南韓4月出口負成長，電子產業面臨傳統「五窮六絕」淡季未改變，也導致電子股獲利進一步下修。

法人認為，隨著電子股獲利下修，整體台股獲利也跟著下修，甚至低於年初預估，因此2018年台股獲利預估成長率將從7%到10%，下修至成長5%到7%；相較之下，非電子類股獲利較樂觀，包括金融股、塑化等傳產權重股獲利仍在相對高點。（編輯：楊玫寧）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP