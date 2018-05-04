蔡總統試乘Gogoro比讚 驚豔不一樣的工廠

總統蔡英文4日參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司，參觀生產線聽取簡報，並頭戴安全帽試坐電動機車。中央社記者謝佳璋攝 107年5月4日

（中央社記者葉素萍、田裕斌桃園4日電）總統蔡英文今天參訪電動機車產業領頭羊睿能創意（Gogoro）公司，沒騎過機車的蔡總統還戴上安全帽試乘Gogoro；對Gogoro的廠區，蔡總統直說很驚豔、很不一樣。



蔡總統戴上安全帽，試乘Gogoro時笑容滿面，豎起大拇指比「讚」。



媒體好奇詢問，有多久沒騎機車了？蔡總統坦言，沒騎過機車；媒體追問，會想考駕照騎騎看嗎？蔡總統笑說，要問一下侍衛長。



蔡總統持續五加二產業創新系列行程，走訪Gogoro、亞洲．矽谷計畫執行中心桃園營運總部與研華公司。



蔡總統在位於桃園市龜山區的Gogoro廠區表示，原本大家以為會是很多聲音、很熱、有重油味道的工廠，但她覺得這裡與她造訪過的美國很多高科技公司，包括社群網站臉書（facebook）工作場域很像。



蔡總統說，聽到睿能創意董事長陸學森一直強調「不是做摩托車的公司」，而是智慧製造的典範，更重要的是創造一個系統，可節電、減少空氣污染，替下個世代創造更多可能性，她相信這是睿能創意最重要目標。



蔡總統透露，之所以有這趟行程，是前陣子她必須常回陽明山的家，巷口有加油站，是她從念大學時就常加油的地方，但她發現加油站很不一樣，放了個大箱子，裡面有一顆顆閃亮的東西，很漂亮。



蔡總統說，有人告訴她這是電池交換站；旁邊停了很多年輕人的摩托車，看來很時尚，她感到好奇並決定要去看看這家公司。



「台灣真的不一樣」，蔡總統表示，工業進到下個世代，為台灣苦惱的空污、能源與生活方式等都找到很好的解決方式。



蔡總統說，「國家真的進步了」，看到下個世代、甚至下下世代工廠的樣子，不只是機械或零組件，還代表人的智慧灌注在機械裡，完成生活種種需求。



蔡總統表示，桃園人口結構年輕，是充滿未來性的城市，新創能量與科技實力優勢結合原有產業，是發展亞洲．矽谷最重要的基地。



蔡總統說，對年輕人而言，這裡是夢想般的工作地點，給大家很多啟發，激勵年輕世代，看到未來下個世代台灣產業希望。



蔡總統在陸學森陪同下，參觀Gogoro生產線，聽取簡報，在Gogoro上簽名留念。



陸學森表示，3年前創立以來，Gororo投資新台幣84億元在建置開發，今年也將投資32億元在能源交換站，自西元2019到2021年預估投資額更達120億元，而自Gogoro開放平台邀合作伙伴後，已有3家國內、外廠商加入。



陸學森說，在台灣市場的經驗可推廣到東南亞市場，目前台灣機車年銷量約100萬台，東南亞銷量是台灣17倍，印度機車年銷量更達台灣23倍，這都是Gogoro未來潛在市場。（編輯：李明宗）1070504





總統蔡英文（右）4日參訪電動機車產業睿能創意（Gogoro），和Gogoro創辦人陸學森（左）一起為電動車換電池。中央社記者謝佳璋攝 107年5月4日