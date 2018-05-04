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六都首季法拍屋量年增7.1% 台中不增反減

發稿時間：2018/05/04 14:49

最新更新：2018/05/04 14:49

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（中央社記者韋樞台北4日電）房仲依內政部最新法拍屋移轉量統計，六都首季法拍1231件，年增7.1%，其中桃園和高雄年增84%和34%，台中反減20%。房仲認為，桃園和高雄的企業多，景氣不佳影響財務而落入法拍。

根據統計，近3年首季法拍屋量增加，但不致於爆量，今年六都首季1231件，年增7.1%，比2016年同期1011件多21.76%；桃園市這幾年首季法拍屋量增加，今年首季151件，年增84.1%，比2016年同期46件多228.26%；高雄市今年首季246件，年增33.7%，亦比2016年同期的142件多了73.24%。

台中市不增反減，今年首季93件，年減19.8%，亦比2016年同期的110件減少15.45%；台北市140件，年增5.3%，新北市 212件，年增17.8%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，台灣的房貸利率長年偏低，加上房市十多年多頭，許多房屋持有人財務體質頗佳，即使有資金問題，也容易在成屋市場找到買家，因此法拍未明顯爆量。

郎美囡說，因為景氣不佳，近來法拍量增，多數來自成屋市場，買賣雙方拉鋸難以成交，其中不少來自於小型建商或法人機構，顯然因為財務較困難，壓力不小而落入法拍市場，帶動移轉量提升。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，房屋持有人若有財務問題，可以降價售屋或是寬限期、轉貸等方法可以稍解燃眉之急，即使升息之下，在目前銀行銀根寬鬆，相對低利的狀況下，法拍量不致爆增。

徐佳馨分析，桃園市和高雄市今年首季的法拍量增加，主要和原來法拍量不多，相對增幅明顯有關，但不排除和中古市場交易不佳，促使有資金缺口的屋主房子落入法拍；而且桃園與高雄公司行號不少，如果持續幾個月爆出大量，很可能是因景氣關係影響到持有人的財務狀況而落入法拍，值得關注。（編輯：黃國倫）1070504

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