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台灣下一個兆元產業 蔡總統看好物聯網

發稿時間：2018/05/04 16:29

最新更新：2018/05/04 16:29

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（中央社記者田裕斌林口4日電）總統蔡英文今天參訪工業電腦龍頭研華科技，蔡總統表示，台灣物聯網去年產值已超過新台幣9000億元，今年可望成為兆元產業，台灣有機會主導亞洲市場發展。

蔡總統指出，台灣在物聯網(IoT)的發展上已經看到初步成果，包括資源的投入、法規的制訂都已建構起創新創業的生態系，尤其研華是其中具有指標性的企業，從過去電子製造到現在軟硬體整合的平台，正代表了台灣企業成功轉型的典範。

蔡總統今天參訪研華林口總部，就智慧建築、工業4.0、智慧醫療到智慧交通聽取簡報，蔡英文說，物聯網的生態系相當具有多樣性，適合中小型企業發展，青年也可從中找到創業的利基。

研華董事長劉克振也向蔡總統建言，他說，台灣物聯網的發展前景相當看好，若政府能協助在某些應用領域得以貫串，就能讓台灣成為具有示範作用的據點；舉例而言，日前政府推動離岸風電遴選招標，就成功帶動整體產業鏈的發展，若政府可選擇智慧醫療、智慧城市等可讓物聯網發揮優勢的場域，由政策帶頭挹注資源，台灣產業界的發展將相當驚人。

蔡總統表示，台灣的人才充沛、政策目標明確，讓國際級企業包括谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、思科(Cisco)紛紛來台設立創新研發中心，其中尤其是物聯網的創新，可以有效提振內需，並從內需中培養出未來出口的能量。（編輯：楊凱翔）1070504

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