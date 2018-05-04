宏達電4月營收21億 逾13年新低

（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電公布4月自結合併營收新台幣21億元，受到市場智慧機競爭激烈，VR貢獻尚不明顯，以及年度旗艦機尚未出鞘影響，年減55.47%，是自2004年8月以後單月營收新低。



宏達電今天公布4月自結合併營收新台幣21億元，年減55.47%，相較3月營收27.7億元，月減24.18%，累計1至4月自結合併營業收入為108.9億元，年減43.42%。



宏達電4月營收急凍，是自2004年8月營收20.45億元以後的新低水平，也是今年營收連3個月出現「2」字頭。



宏達電昨天發布邀請函，預告5月23日舉行發表會，市場猜測年度旗艦機U12+將亮相，且在5月底前啟動首賣。



統整目前HTC旗艦機傳聞的消息，宏達電計畫U12+單兵出擊，採6吋18：9 LCD全螢幕設計，搭載高通今年旗艦處理器Snapdragon 845，值得注意的是，U12+相機預料將有四鏡頭設計，搭載1600萬畫素、1200萬畫素雙鏡頭主相機，前置鏡頭採雙800萬畫素雙鏡頭。



另外，宏達電與Google已於今年1月底完成11億美元合作協議，將挹注第1季業外收益，法人推測每股貢獻可望高達近40元，不只有望帶動首季轉盈，在Vive Pro出貨與傳出最快5月底在台開賣的旗艦機U12+挹注下，今年轉盈有譜。（編輯：鄭雪文）1070504