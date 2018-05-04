/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

宏達電4月營收21億 逾13年新低

發稿時間：2018/05/04 16:42

最新更新：2018/05/04 16:42

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電公布4月自結合併營收新台幣21億元，受到市場智慧機競爭激烈，VR貢獻尚不明顯，以及年度旗艦機尚未出鞘影響，年減55.47%，是自2004年8月以後單月營收新低。

宏達電今天公布4月自結合併營收新台幣21億元，年減55.47%，相較3月營收27.7億元，月減24.18%，累計1至4月自結合併營業收入為108.9億元，年減43.42%。

宏達電4月營收急凍，是自2004年8月營收20.45億元以後的新低水平，也是今年營收連3個月出現「2」字頭。

宏達電昨天發布邀請函，預告5月23日舉行發表會，市場猜測年度旗艦機U12+將亮相，且在5月底前啟動首賣。

統整目前HTC旗艦機傳聞的消息，宏達電計畫U12+單兵出擊，採6吋18：9 LCD全螢幕設計，搭載高通今年旗艦處理器Snapdragon 845，值得注意的是，U12+相機預料將有四鏡頭設計，搭載1600萬畫素、1200萬畫素雙鏡頭主相機，前置鏡頭採雙800萬畫素雙鏡頭。

另外，宏達電與Google已於今年1月底完成11億美元合作協議，將挹注第1季業外收益，法人推測每股貢獻可望高達近40元，不只有望帶動首季轉盈，在Vive Pro出貨與傳出最快5月底在台開賣的旗艦機U12+挹注下，今年轉盈有譜。（編輯：鄭雪文）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP