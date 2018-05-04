台灣精品電競活動大馬開跑

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）「台灣精品電競活動起跑宣傳記者會」今天於吉隆坡舉行，並宣告將於馬來西亞首度辦理「台灣精品校園電競巡迴賽」。現場吸引10多家媒體到場採訪，場面熱絡。



由經濟部貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品電競活動起跑宣傳記者會」宣告「台灣精品校園電競巡迴賽」正式起跑。駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平也出席打氣。



現場除了介紹台灣精品品牌外，還搭配豐富的Cosplay、電競網紅玩家互動、VR體驗等精彩活動，宛如小型電競嘉年華。



而「台灣精品校園電競巡迴賽」看好馬來西亞年輕電競玩家的發展潛力，鎖定全國大專院校，將於未來5個月前進位於吉隆坡、柔佛、麻六甲等6個地區的10所學校，設置台灣電競產品體驗區及辦理10場初賽。



晉級者將於今年10月的「台灣精品電競總決賽」中，與全國強者爭奪最高冠軍榮譽；全程競賽設備皆採用台灣精品品牌，並展示多樣化的電競相關產品，藉親身體驗互動，感受台灣產品的卓越效能，提供玩家更高層次的操縱性及聲光享受。



章計平致詞時表示，隨著科技的發達，電競產業成為現代國際風靡的產業，也正在各地蓬勃發展，目前馬來西亞政府已將電競列為正式體育項目之一。



今年台灣精品將首次於馬來西亞舉辦資通訊暨電競賽推廣行銷活動，希望能團結台灣資通訊廠商力量，結合當地熱門電競活動，辦理電競賽事，同時展出台灣精品資通訊創新商品及電競系列產品，提升台灣資通訊品牌曝光率與知名度。



他說，台馬雙邊關係長期密切友好，自台灣政府推出新南向政策以來，台灣一直積極推動與馬來西亞的互利合作關係。2017年，台馬雙邊貿易額達175.6億美元，比2016年成長24.6%，使得馬來西亞成為台灣第七大貿易夥伴。期望透過台灣精品的廣宣活動能進一步加強兩國之間的經貿關係。（編輯：王同禹）1070504