/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

達方首季EPS 0.5元 樂觀看第2季

發稿時間：2018/05/04 17:38

最新更新：2018/05/04 17:38

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北7日電）達方電子受惠MLCC等被動元件需求暢旺帶動下，第1季財報亮眼，尤其獲利在產品價格調漲帶動下，稅後盈餘來到1.4億元，年增64.7%，EPS為0.5元，年增66.6%；第2季展望樂觀。

達方第1季合併營收為新台幣40億元，較去年同期年增近6%。稅後淨利為新台幣1.4億元，較去年同期的8500萬元，年增64.7%，稅後每股盈餘為0.5元，年增66.6%。

達方表示，第1季營運雖然受到傳統消費淡季與工作天數少的影響，但在優化產品組合與MLCC等被動元件需求增加下，營收與各項獲利指標均較去年同期上升。

展望第2季，達方財務長兼發言人林獻章表示，從目前市況看來營收及獲利都還會較第1季呈現雙位數成長，預計會有一定程度的成長動能，除了MLCC外，包括鍵盤、電動自行車等產品也會成長，整體營運看法樂觀。

林獻章表示，下半年各型產品量產正陸續展開，拉貨力道可望提升。在鍵盤產品方面，創新的磁浮鍵盤已獲客戶採用並進入量產。加上競爭力已居領先的背光與超薄鍵盤，持續開發高品質產品強化週邊元件事業的深度與廣度。

MLCC為主的被動元件與綠能事業則加速提升營收與獲利貢獻，預計自有產能的重啟可望在年底前開出，初估將可增加5-10%的產能貢獻，新產能設備交期較長，還需要較長時間，預估供給吃緊的現況至少在年底前都難以解決。（編輯：楊凱翔）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP