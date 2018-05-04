達方首季EPS 0.5元 樂觀看第2季

（中央社記者韓婷婷台北7日電）達方電子受惠MLCC等被動元件需求暢旺帶動下，第1季財報亮眼，尤其獲利在產品價格調漲帶動下，稅後盈餘來到1.4億元，年增64.7%，EPS為0.5元，年增66.6%；第2季展望樂觀。



達方第1季合併營收為新台幣40億元，較去年同期年增近6%。稅後淨利為新台幣1.4億元，較去年同期的8500萬元，年增64.7%，稅後每股盈餘為0.5元，年增66.6%。



達方表示，第1季營運雖然受到傳統消費淡季與工作天數少的影響，但在優化產品組合與MLCC等被動元件需求增加下，營收與各項獲利指標均較去年同期上升。



展望第2季，達方財務長兼發言人林獻章表示，從目前市況看來營收及獲利都還會較第1季呈現雙位數成長，預計會有一定程度的成長動能，除了MLCC外，包括鍵盤、電動自行車等產品也會成長，整體營運看法樂觀。



林獻章表示，下半年各型產品量產正陸續展開，拉貨力道可望提升。在鍵盤產品方面，創新的磁浮鍵盤已獲客戶採用並進入量產。加上競爭力已居領先的背光與超薄鍵盤，持續開發高品質產品強化週邊元件事業的深度與廣度。



MLCC為主的被動元件與綠能事業則加速提升營收與獲利貢獻，預計自有產能的重啟可望在年底前開出，初估將可增加5-10%的產能貢獻，新產能設備交期較長，還需要較長時間，預估供給吃緊的現況至少在年底前都難以解決。（編輯：楊凱翔）1070504