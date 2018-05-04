國發基金通過 將參與光電廠跨醫材增資

（中央社記者陳政偉台北4日電）外界關注太陽能大聯盟合併之際，產業創新轉型基金又有新進展，國發會透露，國發基金管理會通過參與光電科技廠商轉型醫療器材的增資案，另有醫材公司通過初步審視將遞件申請。



政府積極鼓勵產業創新轉型，透過國發基金在105年匡列新台幣1000億元，成立產業創新轉型基金，透過與民間投資人共同投資方式，為現有企業挹注資金協助國內企業創新轉型。



外界關注的新日光、昇陽光電及昱晶3家公司計劃籌組太陽能大聯盟案，國發基金雖然確定投資，但最後在投資金額與細節部分，需跟經濟部確認。國發基金預期合併案應該會在第3季有進展，到時候後確認民間最大股東，才能確定國發基金的投資金額。



國發基金管理會的官員透露，政府積極透過國發基金注資來帶動產業升級，目前還有兩個轉型增資的案例具備成熟條件並且有長足進展。



官員解釋，其中一案為國內的光電科技廠商欲轉型跨足醫療器材產業，且基本上已經國發基金管理會通過將參與注資，但在投資條件部分，該企業仍在與主導性投資人洽談中，預計5月底就會有共識，將遞交管理會作最後決議。



至於可能的第5案，官員解釋，為一家醫療器材產業，預計併購通路與技術商，擴展公司規模，國發基金初步審視符合產業創新轉型基金的資格，這家企業已準備遞交計劃書，送件國發基金管理會。



產業創新轉型基金成立以來，截至目前為止，已有兩家公司申請獲准。首案為國發基金在去年6月參與認購如興紡織增資普通股8000萬股，投資金額新台幣14.88億元。



接著，國發基金管理會去年12月通過參與投資三顧股份有限公司現金增資1億元，協助以代理銷售電子零件業務為主的三顧跨足再生醫學領域。（編輯：鄭雪文）1070504