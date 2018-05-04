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台塑大樓都更價值高 估翻漲上看742億

發稿時間：2018/05/04 18:16

最新更新：2018/05/04 18:16

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（中央社記者韋樞台北4日電）台塑企業繼3日買下北市內湖區台北企業總部園區3棟大樓後，包括台塑、南亞台化及福懋今委託台塑建設都更及興建現有辦公大樓。整個台塑大樓都更後價值估翻漲到近新台幣742億元。

台塑企業四大公司─台塑、南亞、台化及福懋等均於去年12月中的董事會決議通過，出具「都市更新事業計畫同意書」予台塑建設事業股份有限公司，並委由台塑建設向北市府申辦台塑大樓都更案的相關計畫程序，今天正式簽訂「委託興建及都市更新實施契約書」。

由於這四大公司均採取自地委建方式參與台塑大樓都更案，並負擔更新成本分回100%權利價值選配房屋和車位，經商仲估價師計算更新前的權利價值合計約230億4553萬元，更新後權利價值為434億3150萬元，翻漲88.46%。

台塑建設表示，整個敦化北路台塑大樓共有57位地主，其中台塑企業這四家公司持分共占58.55%，分別是台塑占18.97%、南亞和台化均為18.36%、福懋為2.86%。

依台塑企業這四家公司參與台塑大樓都更後的權利價值434億3150萬元，推算整棟大樓都更後的權利價值可高達741億7847萬元。

台塑建設表示，已於今年3月30日將大樓都更案的事業計畫和權利變更計畫送交北市府審查，預計2020年底才能完成，最快2021年取得建築執照，整個工程期間4年，2025年中可取得使用執照。

依台塑企業的規劃，台塑大樓土地占6380坪，未來要興建2棟A級商辦大樓和1棟高級住宅大樓，全部樓地板面積5.4萬坪，其中2棟商辦大樓占面積84%，高級住宅大樓占16%，而高級住宅大樓格局為72坪和200多坪為主。（編輯：楊凱翔）1070504

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