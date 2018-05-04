外資4月大逃殺 熱錢占外匯存底比重大降

（中央社記者邱柏勝台北4日電）4月外資大逃殺。央行統計，4月底外資持有國內股票及債券按當日市值計算，連同其新台幣存款餘額共折計3915億美元，月減239億美元；約當外匯存底的86%，較上月大減5個百分點。



對此，央行外匯局長顏輝煌表示，4月台股加權指數下跌2.4%，且外資4月賣超台股約新台幣800億元，多數資金並未停泊在外國人新台幣存款帳戶，而是直接匯出。在「價量均跌」情況下，外資在台持股與債券的市值，以及所持有的現金部位，約當外匯存底的比重也大幅下降，顯見外資正大舉撤出台灣資本市場。



根據金管會統計，4月外資淨匯出35.68億美元，是2011年9月以來單月最大外資淨匯出量。但金管會的外資匯出入統計僅從資產面計算，若以央行採「現金流量」計算，外資4月股息匯出約5億美元，等同外資光4月就匯出約40億美元，折計新台幣約1200億元，用「大逃殺」形容一點也不為過。



央行今天公布4月外匯存底4571.32億美元，月減0.56億美元，終止連12個月成長態勢，主因歐元、日圓等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯存底折計美元後金額減少，並抵銷外匯存底的投資收益。



根據央行統計，4月歐元對美元貶值1.66%，日圓貶2.8%、英鎊貶2.1%、澳幣貶1.8%，至於美元指數則上揚2.07%。



顏輝煌表示，4月下旬美國10年期公債殖利率一度突破3%，帶動美元指數向上，且美國公佈消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）物價指數年增幅皆上揚，加深市場通膨預期，美國6月幾乎篤定升息，且今年升息次數，也不排除有增加到4次的可能性。(編輯：趙蔚蘭)1070504