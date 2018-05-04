/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

外資4月大逃殺 熱錢占外匯存底比重大降

發稿時間：2018/05/04 18:21

最新更新：2018/05/04 18:21

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北4日電）4月外資大逃殺。央行統計，4月底外資持有國內股票及債券按當日市值計算，連同其新台幣存款餘額共折計3915億美元，月減239億美元；約當外匯存底的86%，較上月大減5個百分點。

對此，央行外匯局長顏輝煌表示，4月台股加權指數下跌2.4%，且外資4月賣超台股約新台幣800億元，多數資金並未停泊在外國人新台幣存款帳戶，而是直接匯出。在「價量均跌」情況下，外資在台持股與債券的市值，以及所持有的現金部位，約當外匯存底的比重也大幅下降，顯見外資正大舉撤出台灣資本市場。

根據金管會統計，4月外資淨匯出35.68億美元，是2011年9月以來單月最大外資淨匯出量。但金管會的外資匯出入統計僅從資產面計算，若以央行採「現金流量」計算，外資4月股息匯出約5億美元，等同外資光4月就匯出約40億美元，折計新台幣約1200億元，用「大逃殺」形容一點也不為過。

央行今天公布4月外匯存底4571.32億美元，月減0.56億美元，終止連12個月成長態勢，主因歐元、日圓等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯存底折計美元後金額減少，並抵銷外匯存底的投資收益。

根據央行統計，4月歐元對美元貶值1.66%，日圓貶2.8%、英鎊貶2.1%、澳幣貶1.8%，至於美元指數則上揚2.07%。

顏輝煌表示，4月下旬美國10年期公債殖利率一度突破3%，帶動美元指數向上，且美國公佈消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）物價指數年增幅皆上揚，加深市場通膨預期，美國6月幾乎篤定升息，且今年升息次數，也不排除有增加到4次的可能性。(編輯：趙蔚蘭)1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP