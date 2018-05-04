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新台幣勁揚變小升2.6分 緩貶趨勢未改變

發稿時間：2018/05/04 18:25

最新更新：2018/05/04 18:25

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（中央社記者邱柏勝台北4日電）美元回檔、外商銀與出口商拋匯助攻，今天新台幣早盤一度勁揚逾1角，但午盤過後韓元等亞幣走弱、美元買盤陸續進駐，新台幣升幅收斂，終場以29.716元兌1美元作收，小升2.6分。

台北與元太外匯經紀公司總成交量9.67億美元，累計本週新台幣仍貶值8分，貶幅0.27%。

外匯交易員表示，早盤受美元回檔、亞幣升值、外商銀與出口商拋匯等因素影響，新台幣一度勁揚逾1角，但隨即引發低接美元的買盤出籠，新台幣升幅漸次收斂；午盤過後受韓元轉貶、外商銀反手買匯等因素影響，新台幣升幅進一步縮小，終場僅升值2.6分作收。

此外，外匯交易員指出，美國今晚將公布非農就業人口數據，市場略顯觀望，因此盤勢震盪，成交量也略有萎縮。若美國公布數據優於預期，美元可望再轉強，新台幣不排除下探29.8元關卡。

展望新台幣後市，外匯交易員指出，在美元技術面仍顯強勢、且外資不斷匯出的情況下，新台幣貶值趨勢不變，但來到29.8元關卡後，將有一波出口商拋匯賣壓需消化，因此不至於出現驟貶情形，後續仍須關注外資動向。

央行外匯局長顏輝煌今天受訪時表示，美國日前公布消費者物價指數（CPI）與個人消費支出（PCE）物價指數年增幅皆上揚，加深市場通膨預期，美國6月已幾乎篤定升息，且今年升息次數不排除有增加到4次的可能性，成為進一步推升美元指數的力量。（編輯：李信寬）1070504

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