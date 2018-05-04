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經部租世大運住宅 打造國際創業聚落

發稿時間：2018/05/04 18:50

最新更新：2018/05/04 18:50

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（中央社記者陳政偉台北4日電）政府力推創新創業，經濟部中小企業處將承租世大運社會住宅，打造國際創業聚落，提供租稅優惠並連結週邊產業鏈與國內外資源，目前招商中，正待內政部點交後，預計年底前進駐。

為協助創新創業發展，經濟部中小企業處推動五大核心政策，輔以連結國際、連結未來及連結在地等三大連結為推動方針，帶動產業創新發展。

經濟部中小企業處處長吳明機表示，首先是積極打造早期資金資訊平台FINDIT，而目前累計促成19家新創企業獲得創投資金挹注超過新台幣4.8億元。

再來，推動育成中心轉型創育機構，積極鼓勵育成中心轉型朝「國際創育加速器（ISA）」、「技術創業放大器（TEA）」及「在地產業創生機構（ICN）」等三大類創育機構發展。

吳明機解釋，目前國內育成中心有150家，需要進一步整合資源，加上預算逐年減少，未來期望將補助集中火力，擬推動育成中心轉型。

吳明機說，期望育成中心轉型創育機構後，預計培育500家中小企業，由研發成果衍生的新創企業50案，誘發投增資額達50億元，還將建置5個在地資源服務中心。

第三個是推動新創採購，擴大發展力與市場力。第四個為行銷台灣打造國際盛事，像是今年6月在世貿三館舉辦國際新創展會InnoVEX，就導入國際知名新創展會SLUSH成功經驗，提升新創展會特色轉型。

而最後是在在世大運社會住宅，打造「國際創業聚落林口新創園」，結合居民與創業需求，打造代表性國際創業聚落。

吳明機指出，待內政部點交後就會開始施工，預計今年底開放進駐，目前已拜會12家加速器、42家新創業者，正持續招商。（編輯：楊凱翔）1070504

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