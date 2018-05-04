台股上市公司市值 比去年底減近3400億

（中央社記者田裕斌台北4日電）台股週線連3黑，上市公司市值持續蒸發，根據台灣證券交易所統計，截至5月4日止，上市公司市值新台幣31.49兆元，甚至比去年底的31.83兆元還少近3400億元。



證交所表示，本週加權股價指數下跌24.06點，跌幅約0.23%，台灣50指數下跌28.74點，跌幅約0.36%，寶島股價指數下跌22.22點，跌幅約0.18%；產業別指數方面以光電類指數上漲4.41%漲幅最大、跌幅以電機機械類指數下跌3.49%最大，未含金融類指數下跌12.47點，跌幅約0.14%，未含電子類指數下跌81.81點，跌幅約0.55%，未含金融電子類指數下跌57.55點，跌幅約0.46%。



證交所指出，本週集中交易市場總成交金額4920.73億元，全體上市股票成交金額4616.77億元，股票成交量週轉率1.22%。



各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1027.92億元、占22.26%，半導體類1014.95億元、占21.98%，光電類549.55億元、占11.90%。



成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類4.44%、電器電纜類2.85%、生技醫療類2.84%。



證交所表示，累計今年年初開盤至今共79個交易日，集中市場總成交金額10兆5655.35億元，市場日平均成交金額1337.41億元，股票成交量週轉率28.99%，股票日平均成交量週轉率0.37%。（編輯：蘇志宗）1070504