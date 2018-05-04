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亞股跌多漲少 市場靜候美國公布就業數據

發稿時間：2018/05/04 20:07

最新更新：2018/05/04 20:07

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（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著華爾街股市再度走低而跌多漲少，市場焦點轉向美國即將公布的重要就業數據，以及美中高階官員貿易談判。

企業財報旺季表現雖佳，但穩健財報績效帶動股市的漲勢不如預期，令分析師感到憂心，並警告未來可能會出現溫和修正。

美國今天將公布4月非農就業數據，將可一窺這個全球最大經濟體的概貌。分析師將密切觀察薪資成長數據，留意是否出現通膨攀升的跡象。

美國經濟表現持續良好，市場日益關切在今年已經升息一次的聯邦準備理事會（Fed）可能被迫再升息3次。

AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說：「在經濟基本面和央行的政策不同下，美元兌其他貨幣走勢應該會持續走高。」

中國官媒新華社在微博貼文表示，中國和美國貿易談判有些領域達成一些共識，但在一些問題上還存在較大分歧。

在不確定性因素籠罩下，市場投資人抱持觀望態度。

港股恆生指數今天收盤跌1.3%；上海股市收跌0.3%；南韓股市收盤跌幅超過1%；新加坡股市收盤跌0.9%；印尼股市收跌1.1%；雪梨股市收跌0.6%。紐西蘭股市和台北股市則是逆勢微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070504

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