/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

對台北最好企業 綠藤生機員工可請約會假

發稿時間：2018/05/04 20:38

最新更新：2018/05/04 20:38

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳妍君台北4日電）「對台北最好」企業挑戰賽今天揭曉獲獎企業名單，保養品牌「綠藤生機」獲得最高榮譽獎。營運長廖怡雯說，在綠藤生機，員工可以請「約會假」，去看電影還可以申請補助。

台北市政府產業發展局與台灣「B型企業協會」舉辦的「Best for Taipei對台北最好」企業挑戰賽去年4月開跑。這項挑戰賽由國際非營利組織B型實驗室（B Lab）在全球各城市舉辦，台北市是亞洲第1個舉辦這項挑戰賽的城市。

這次挑戰賽有57家企業參加，由「繭裹子」與「鮮乳坊」獲得社區獎、「綠藤生機」和「祥圃實業」獲得環境獎、「威立顧問」與「祥圃實業」獲得員工獎，最高榮譽獎則由「綠藤生機」和「繭裹子」獲得。

綠藤生機營運長廖怡雯表示，每年綠藤生機如果有獲利，一定會把1/3獲利提撥出來給員工做為獎金與福利，讓員工討論如何運用這筆錢。

她舉例，單身的員工如果要約會，可以申請「約會假」，公司還會補助電影票；在特休假之外，員工每年還有5天志工假，可以利用志工假的時間，來關心自己重視的環境、動物保護或弱勢議題。

廖怡雯說，一開始約會假的使用頻率不高，後來發現員工會害羞，就改成匿名方式，例如想在下班前早點離開辦公室，去約會、看電影，只要先跟人資講一聲，就可以請假。現在，每季大概有7、8位員工會享受到約會假的福利。

祥圃實業營運長吳季衡表示，祥圃實業近年來從養殖轉型到肉品業，一般肉品加工廠可以選用進口或國產豬，但祥圃實業的肉品來源，一定是他們嚴選的台灣在地牧場。

吳季衡說，祥圃實業重視環境議題，包括循環經濟綠能再運用、養豬場排放，乃至於綠工廠的建置，都是他們想透過企業的力量來完成的。（編輯：張銘坤）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP