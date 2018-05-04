對台北最好企業 綠藤生機員工可請約會假

（中央社記者陳妍君台北4日電）「對台北最好」企業挑戰賽今天揭曉獲獎企業名單，保養品牌「綠藤生機」獲得最高榮譽獎。營運長廖怡雯說，在綠藤生機，員工可以請「約會假」，去看電影還可以申請補助。



台北市政府產業發展局與台灣「B型企業協會」舉辦的「Best for Taipei對台北最好」企業挑戰賽去年4月開跑。這項挑戰賽由國際非營利組織B型實驗室（B Lab）在全球各城市舉辦，台北市是亞洲第1個舉辦這項挑戰賽的城市。



這次挑戰賽有57家企業參加，由「繭裹子」與「鮮乳坊」獲得社區獎、「綠藤生機」和「祥圃實業」獲得環境獎、「威立顧問」與「祥圃實業」獲得員工獎，最高榮譽獎則由「綠藤生機」和「繭裹子」獲得。



綠藤生機營運長廖怡雯表示，每年綠藤生機如果有獲利，一定會把1/3獲利提撥出來給員工做為獎金與福利，讓員工討論如何運用這筆錢。



她舉例，單身的員工如果要約會，可以申請「約會假」，公司還會補助電影票；在特休假之外，員工每年還有5天志工假，可以利用志工假的時間，來關心自己重視的環境、動物保護或弱勢議題。



廖怡雯說，一開始約會假的使用頻率不高，後來發現員工會害羞，就改成匿名方式，例如想在下班前早點離開辦公室，去約會、看電影，只要先跟人資講一聲，就可以請假。現在，每季大概有7、8位員工會享受到約會假的福利。



祥圃實業營運長吳季衡表示，祥圃實業近年來從養殖轉型到肉品業，一般肉品加工廠可以選用進口或國產豬，但祥圃實業的肉品來源，一定是他們嚴選的台灣在地牧場。



吳季衡說，祥圃實業重視環境議題，包括循環經濟綠能再運用、養豬場排放，乃至於綠工廠的建置，都是他們想透過企業的力量來完成的。（編輯：張銘坤）1070504