線上讀者持續成長 紐時Q1增13.9萬訂戶

（中央社紐約3日綜合外電報導）曾被美國總統川普斥為每況愈下的「紐約時報」今天公布，今年1到3月網路版註冊用戶淨增13萬9000名，總計達到278萬3000名。紐時試圖在國內外擴大版圖，以因應網路時代的競爭。



法新社報導，如今訂費和零售所得合計佔紐約時報（New York Times）總營收的63%，廣告收入則佔30%；相較下，2011年廣告收入占比達到50%。



今年第一季，紐約時報網路版和紙本版營收總額成長7.5%，廣告收入則下滑3.4%。出乎意料的是，其中數位廣告收入較去年同期銳減6%，比紙本版廣告收入較一年前萎縮2%跌幅更大。



紐約時報表示，這是因為2017年第一季美國總統川普任期剛開始，當時網路版點閱量達到巔峰。



紐約時報第一季淨利成長67%，達到2190萬美元（約新台幣6億5000萬元）。部分歸因於會計計算效果，以及比較基準的2017年第一季包含特別支出。



2017年第4季，紐約時報網路版淨增15萬7000名訂戶，比前兩季的增加戶數還多。



摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank）的分析師發布研究報告，當中給予紐約時報正面評價，並預期未來幾季紐時的數位業務成長將維持穩健。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070504