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付費看新聞成趨勢 讀者是否埋單待觀察

發稿時間：2018/05/04 23:56

最新更新：2018/05/04 23:56

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）繼紐約時報之後，財經媒體彭博決定，數位內容改採計量付費模式，看新聞不再免費。數位時代，媒體營運日益艱困、廣告營收不如預期之際，收費模式能否成功，猶待觀察。

彭博2日宣布，旗下數位內容即將全數採用計量付費（metered paywall）模式，讀者每月可免費閱讀10篇文章，超出額度必須付費。

事實上，除了彭博和紐約時報外，已有不少媒體已採取或是準備採行類似的作法，就連雜誌也不例外，例如：芝加哥太陽時報（The Chicago Sun-Times）、連線雜誌（Wired）、浮華世界（Vanity Fair）和大西洋月刊（The Atlantic）。

就連網路原生媒體也在探究付費模式，例如新創企業Substack、Revue，以及科技網站The Information。

一時之間，網路付費閱讀似乎大行其道。

富比世雜誌（Forbes）報導，在此之前，媒體網站努力衝流量，希望能夠帶進廣告營收， 結果大失所望，廣告營收不如預期，也養成讀者只看新聞而不付錢的習慣。

事實上，對於媒體來說，看新聞付費是一個概念，也是一個契機，多年來起起伏伏，許多媒體以各種不同方式進行實驗，成效不一。

以目前的情勢看來，媒體重新以優質內容為第一考量，讀者也很滿意，付費看新聞呈現向上成長的趨勢。

在此同時，讀者似乎也樂意支持優質的新聞報導。

以大西洋月刊為例，2016年11月和12月的「川普衝擊」（Trump bump），包辦當年全年新增線上訂戶1/3。此一現象部分原因出自川普對於媒體的攻擊。

大西洋月刊今年1月宣布，將會採取計量付費模式，讀者每月免費閱讀10篇文章，超過就必須付費。大西洋月刊認為，愈來愈多的讀者願意付費支持優質內容。

然而，對於閱讀量很大的人來說，各家的費用也會構成一項負擔。

計量付費模式究竟能否走下去，前景依然不明，可能導致利基網站失利。（譯者：嚴思祺/核稿：徐崇哲）1070504

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