4月出口統計7日公布 可望維持正成長

（中央社記者邱柏勝台北5日電）財政部7日將公布4月海關進出口貿易統計，專家表示，雖有美中貿易衝突等利空，但國際景氣處於復甦軌道，仍可望維持正成長。展望第2季，財政部官員預估有機會比原預測8.6%高。



受惠國際景氣處於復甦軌道，加上高速運算、物聯網、車用電子等新興科技應用持續延燒，帶動台灣出口表現，一度創下連16個月正成長態勢。今年2月雖因農曆春節因素，出口中止正成長，但3月出口強勁反彈，單月規模來到300億美元，也創下歷年單月新高，激勵第1季出口成長達10.6%，連6季雙位數成長。



財政部官員表示，第1季出口持續雙位數正成長，主要是全球景氣持續復甦，新興科技運用擴散，加上國際原物料上漲效應，以及對中國出口的電子零組件強勁回升等因素所致，預測第2季出口展望，有機會比主計總處預測的8.6%還高，續呈現雙位數正成長。



不過，由於美中貿易衝突升溫，加上地緣政治風險提高，今年全球經濟情勢充滿不確定性，也為台灣進出口貿易帶來一些變數。尤其一直以來被視為主要競爭對手的南韓，4月出口意外下滑1.5%，是18個月來首見頹勢，令人擔憂台灣4月出口，是否如同財政部當初預估的那麼樂觀。



對此，元大寶華策略分析師顏承暉表示，4月出口維持正成長「沒有問題」。他指出，南韓4月出口看似不如預期，但從日前公布的採購經理人指數(PMI) 就可窺知一二，南韓3月製造業PMI就已經落至49.1，4月更進一步降至48.4，顯見已經有萎縮現象。



而且，南韓的產業主力包含鋼鐵、造船等基本金屬製造業，在這波美中貿易衝突首當其衝，因此立即反映在出口衰退上，台灣相對不是以基本金屬製造業為主，受傷害的影響不如南韓那個大。



顏承暉說，南韓4月出口雖衰退1.5%，但原本市場上預測成長約3%，誤差僅約4%左右，沒有差太多。台灣去年4月出口基期較低，維持正成長的機會仍相當高，不太可能因為美中貿易衝突而轉為負成長。



不過，他也指出，美中貿易談判尚無結論，若6月美國正式對中國課徵高關稅，屆時恐將影響台灣下半年的出口成長動能。（編輯：許雅靜）1070505