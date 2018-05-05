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大立光上修5月展望 客戶加單

發稿時間：2018/05/05 11:44

最新更新：2018/05/05 11:44

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）股王大立光4月營收月增10%，表現優於預期，重啟成長動能，加上5月傳來客戶加單好消息，今天一改先前保守看法，上修5月展望。法人預期安卓陣營回溫。

上半年為傳統淡季，加上市場對智慧型手機雜音不斷，市場一片悲觀，原先大立光對第2季展望也相對保守，但今天一改先前預期，上修對5月「持平」的看法，最新預期「將會比4月再好一些」。

大立光指出，會上修5月份的看法，除了良率有機會再改善外，主要是部分客戶有加單的狀況。

法人表示，從蘋果日前公布的第2季財報看來，iPhoneX應該仍處於新舊機種交替期，加單客戶應該是來自安卓陣營，尤其近來大陸品牌廠新機種陸續推出，零組件供應端看來從3月開始拉貨，4-5月開始放量，對大立光而言可以彌補部分蘋果舊機下滑的缺口。

大立光是智慧手機鏡頭最主要的市場供應者，只要整體手機市場回溫，大立光也會是最主要及優先受惠者。

值得觀察的是，蘋果新機種預期將接著在6-7月開始啟動拉貨，7-8月開始放量，迎接旺季來臨。法人認為，今年iPhone新機銷售總不會比去年還慘，去年跌跤主要是3D感測良率卡關、出貨遞延，加上訂價過高，今年為避免重蹈覆轍，預料將會有新策略。

蘋果iPhoneX銷售不如預期，大陸手機品牌廠消化庫存、毛利率下滑等諸多利空夾擊下，大立光股價在今年4月初一度腰斬來到3000元，外資報告更是爭相調降目標價，最低調降至2200元。

不過就在一片悲觀之際，大立光股價從3000元一路反彈，5月3日來到3830元，漲幅逾27%。

法人表示，就如「股神」巴菲特一樣，股市裡真正的贏家總是在市場一片悲觀、唱衰時勇敢挺進，蘋果昨天在巴菲特加持下，股價收盤大漲3.92%，來到183.83美元，再創歷史新高價。至於台股股王能否跟上蘋果腳步則有待後續觀察。

根據外媒報導，即使外界不斷唱衰、看壞iPhone X前景，巴菲特仍以實際行動力挺，近日向CNBC親口證實，旗下波克夏哈薩威公司於第1季，大舉加碼買進7500萬股蘋果公司股票，他強調，長期投資蘋果股票者，不應老是把焦點擺在短期的iPhone銷售表現上。（編輯：楊玫寧）1070505

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