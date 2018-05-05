許虞哲出席亞銀年會 深化新南向合作關係

財政部長許虞哲率團出席亞洲開發銀行第51屆年會，在新南向政策之下，深化台灣與亞銀合作關係。圖為許虞哲（前）5日上午抵達年會開幕儀式的會場。中央社記者林行健曼達路永市攝 107年5月5日

（中央社記者林行健曼達路永市5日專電）財政部長許虞哲率團出席亞洲開發銀行第51屆年會，就科技發展、提高台籍職員及借調人員的進用人數、強化合作等，在新南向政策之下，深化台灣與亞銀合作關係。



亞銀（ADB）第51屆年會3日在大馬尼拉地區的曼達路永市（Mandaluyong）登場，開幕儀式今天上午在香格里拉大飯店舉行。



財政部長許虞哲率領代表團參與年會，除開幕儀式之外，連日來參加了數場研討會，並且與亞銀總裁中尾武彥、東亞局局長Amy Leung、執行董事宋寅昌以及其他國家代表團進行會談。



許虞哲向中央社記者表示，他向亞銀爭取提高台籍職員及借調人員的進用人數，讓這些人才未來能以亞銀作為新南向政策的平台，創造更多商機、做更多貢獻。



他同時也就科技發展、交通建設、水資源、數位科技等台灣強項的加強合作與商機交換等，與亞銀要員進行討論。



此外，許虞哲在理事商務會議中發表演說時，也介紹台灣提高勞動生產力的具體作法，如稅制改革、制定專法、修正公布「產業創新條例」部分條文、制定「金融科技發展與創新實驗條例」等。



在稅制改革方面，財政部自本年度起，把綜合所得稅最高稅率從45%調降至40%，並提高4項扣除額額度；制定專法方面，明定符合一定條件的國際專才來台工作並成為居住者起的3年內，每年薪資所得超過新台幣300萬元部分，半數免稅。



許虞哲也就台灣如何扶植金融創新產業、維護性別平權、協助女性創業、推動新南向政策，以及增進台灣與亞銀會員國合作等，逐一加以說明。



台灣是亞銀創始會員國，多年來善盡會員國的權利與義務，據隨行團員表示，台灣目前是亞銀排名第18的捐助國，對亞洲開發基金的捐款累計已達1億1000萬美元，對於協助區內貧窮國家改善生活水準貢獻良多。



另方面，中尾武彥在理事年會開幕儀式上說，開發中亞洲2017年經濟成長6.1%，今年可望達到6.0%，若排除已區內4個新興工業化經濟體，也就是香港、南韓、新加坡及台灣，開發中亞洲今年的經濟成長可望達到6.5%。



亞銀年會明天閉幕，菲律賓總統杜特蒂預定於今天下午接見與會人士，但不開放媒體採訪。（編輯：高照芬）1070505