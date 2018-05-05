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勞動基金至3月底 帳面虧損313億元

發稿時間：2018/05/05 17:20

最新更新：2018/05/05 17:20

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（中央社記者余曉涵台北5日電）根據勞動部勞動基金運用局統計，截至今年3月底整體勞體基金規模為3兆6787億元，虧損313.3億元，收益率-0.88%為105年2月以來新低。

根據勞動部勞動基金運用局統計，整體勞動基金截至107年3月底止規模為新台幣3兆6787億元。

其中新制勞退基金規模為1兆9438億元，舊制勞退基金規模為8780億元，勞保基金規模為7154億元，就保基金規模為1182億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為126億元。

受到全球股市回跌影響，今年截至3月底，整體勞動基金評價後虧損313.3億元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-1.02%、-0.89%、-0.72%、0.10%、0.24%及 0.82%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為2939億元，虧損11.1億元，收益率為-0.39%。

根據勞動基金運用局統計，勞動基金整體帳面上虧損金額高達313.3億元為歷史新高，而收益率-0.88則為105年2月以來新低。

勞動基金運用局副局長劉麗茹告訴中央社記者，這3個月來市場跌得非常兇，因此難免基金的收益也會受到影響。（編輯：吳佳穎/黃瑞弘）1070505

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