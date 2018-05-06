巴菲特：沒投資亞馬遜是我的錯

（中央社內布拉斯加州奧瑪哈5日綜合外電報導）有「股神」之稱的美國投資名人巴菲特表示，沒能投資亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）母公司Alphabet是他所犯的錯，也低估了亞馬遜打亂零售和雲端計算的能力。



CNBC報導，巴菲特（Warren Buffett）今天在波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）2018的年度股東會議上說：「我在谷歌與亞馬遜上做了錯誤決定。我們有檢討過，我犯的錯是，沒能得出前景會遠比當時股價所揭要好很多的結論。」



巴菲特表示，是微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）告訴他別用Altavista當搜尋引擎，改用谷歌，但其實他應該更加留意，因為波克夏旗下的汽車保險「蓋可產險」（Geico）在首次公開發行時，付了谷歌一大筆錢。



另有「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）美譽的巴菲特還坦承，低估了亞馬遜能以這麼快的速度，同時打亂零售和雲端計算的能力。



巴菲特說：「我對貝佐斯（Jeff Bezos，亞馬遜公司執行長）的能力有很高、很高的評價，我從一開始就觀察亞馬遜，我覺得貝佐斯所做的事已近乎奇蹟...問題是當我覺得某件事為奇蹟時，會傾向不去押寶。如果我對某些特定商務有一些洞察，情況會好得多。」



此外，巴菲特也表示，美國與中國大陸不可能在貿易上分歧到毫無交集，兩國會避免做出「極其愚蠢的事」。



他說：「不管是經濟或其他方面，美國與中國在很長的時間裡將是世界的兩大超強，任何緊張都不應損及貿易的雙贏。」



巴菲特說：「（美中貿易）利益甚巨，世界的進步也仰賴甚深，已大到不容兩敗俱傷，因此這兩個有智慧的國家會避免幹出極其愚蠢的事。我們偶爾可能會做出一些輕微的蠢事，但仍會互相遷就。」



知情美中會談人士昨天指出，川普政府在與陸方貿易談判裡畫下強硬底線，要求陸方削減2000億美元的對美順差、大幅降低關稅及先進科技的補助。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070506