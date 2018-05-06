/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

美中貿易戰外資匯出 台股恐續震盪

發稿時間：2018/05/06 11:37

最新更新：2018/05/06 11:37

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘智義台北6日電）美中貿易戰延燒，台灣供應鏈廠商恐受波及，不確定因素干擾下，上週外資賣超台股，大盤陷入整理。法人認為，本週除觀察美中貿易協商發展，重量級公司法說會也是焦點。

週五台股收在10529.37點，上漲15.19點，成交值新台幣1194.30億元。

接下來一週，台股中的重量級公司重要活動包括台塑集團4大上市公司台塑、南亞、台化、台塑化業績發表會，台塑總部都更計畫將成焦點。寶佳爭取台新金董事不影響經營權，台新金法說會還是看業績。

科技大廠法說會陸續登場，代工蘋果iPhone手機的和碩、發展自有品牌的華碩，以及為蘋果代工筆電的廣達都是焦點。

此外，財政部將公布4月進出口統計數據、主計處公布4月消費者物價指數，經濟基本面的數據也是台股投資重要參考。

元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，美中貿易戰未歇，外資撤出包括台灣在內的新興市場，若本週外資未能由賣轉買，台股依然震盪。

她說，5月美中貿易協商要達成協議需要一段時間，所以在不確定因素干擾下，台股反彈空間有限，走勢難免震盪，建議逢低承接，並降低持股比例。

短線上盤面的主流股，包括第二季產品報價上漲的水泥股、今年以來3次調漲報價的被動元件股，以及報價上漲，但股價也漲多的矽晶圓股。

針對保守型投資人，她認為，雖然外資賣超大型權值股，近來卻悄悄加碼新光金、開發金、國泰金等金融股，長線投資的保守型投資人還是可以考慮金融股。由於上市櫃公司第一季財報公布截止日只剩約一週時間，她提醒，應留意是否有財報不佳個股拖到最後才公告財報，避免買到地雷股。（編輯：張均懋）1070506

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP