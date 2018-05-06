美中貿易戰外資匯出 台股恐續震盪

（中央社記者潘智義台北6日電）美中貿易戰延燒，台灣供應鏈廠商恐受波及，不確定因素干擾下，上週外資賣超台股，大盤陷入整理。法人認為，本週除觀察美中貿易協商發展，重量級公司法說會也是焦點。



週五台股收在10529.37點，上漲15.19點，成交值新台幣1194.30億元。



接下來一週，台股中的重量級公司重要活動包括台塑集團4大上市公司台塑、南亞、台化、台塑化業績發表會，台塑總部都更計畫將成焦點。寶佳爭取台新金董事不影響經營權，台新金法說會還是看業績。



科技大廠法說會陸續登場，代工蘋果iPhone手機的和碩、發展自有品牌的華碩，以及為蘋果代工筆電的廣達都是焦點。



此外，財政部將公布4月進出口統計數據、主計處公布4月消費者物價指數，經濟基本面的數據也是台股投資重要參考。



元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，美中貿易戰未歇，外資撤出包括台灣在內的新興市場，若本週外資未能由賣轉買，台股依然震盪。



她說，5月美中貿易協商要達成協議需要一段時間，所以在不確定因素干擾下，台股反彈空間有限，走勢難免震盪，建議逢低承接，並降低持股比例。



短線上盤面的主流股，包括第二季產品報價上漲的水泥股、今年以來3次調漲報價的被動元件股，以及報價上漲，但股價也漲多的矽晶圓股。



針對保守型投資人，她認為，雖然外資賣超大型權值股，近來卻悄悄加碼新光金、開發金、國泰金等金融股，長線投資的保守型投資人還是可以考慮金融股。由於上市櫃公司第一季財報公布截止日只剩約一週時間，她提醒，應留意是否有財報不佳個股拖到最後才公告財報，避免買到地雷股。（編輯：張均懋）1070506