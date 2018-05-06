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Gogoro對決光陽 創業者與繼承者的戰爭

發稿時間：2018/05/06 12:16

最新更新：2018/05/06 12:55

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在機車產業位居老大哥地位的光陽（Kymco），遇上後起之秀Gogoro，表面上雙方競爭未來電動機車的主流規格，內容卻是創業者與繼承者在造車工藝上的根本不同。圖為光陽工業董事長柯勝峯。（資料照片）中央社記者田裕斌攝　107年5月6日在機車產業位居老大哥地位的光陽（Kymco），遇上後起之秀Gogoro，表面上雙方競爭未來電動機車的主流規格，內容卻是創業者與繼承者在造車工藝上的根本不同。圖為光陽工業董事長柯勝峯。（資料照片）中央社記者田裕斌攝　107年5月6日

擁抱電動機車時代專題（中央社記者田裕斌台北6日電）長年在機車產業位居老大哥的光陽（Kymco），遇上後起之秀Gogoro，表面上雙方競爭未來電動機車的主流規格，但實際上，卻是創業者與繼承者在造車工藝上的根本不同。

電動機車一直都不是突然憑空冒出來的技術，光陽董事長柯勝峯說，光陽早在20年前就會做電動機車；三陽（SYM）董事長吳清源更曾說過，三陽是全台灣第一家做出電動機車的品牌。

不過這項一直以來被認為非主流的產品，卻在Gogoro問世之後，變成市場顯學。除了各國紛紛訂出電動車全面上路時間表外，Gogoro能造出媲美125cc重型機車性能的電動機車，絕對是成功推動的主因。

在Gogoro問世之前，一般民眾對電動機車的印象多半是「買菜車」，不但續航力差、速度也不快；Gogoro在3年前推出Gogoro 1系列時，採用換電系統提高續航力、極速直逼時速100公里的性能立刻擄獲市場目光。

儘管一開始售價動輒新台幣10萬元以上，讓Gogoro1叫好不叫座，但後來推出補助後價格5萬元有找的Gogoro 2後，銷量隨即大爆發。

對Gogoro創辦人陸學森而言，「貼近市場需求」就是Gogoro發展的最高原則。他說：「只要消費者要的是一台五輪車，我也會做出一台五輪車，而非硬塞一台兩輪車給他，因為我知道，客人快樂我就會成功」。這也是曾經創造出XBOX、HTC鑽石機風潮的陸學森，最擅長的創業模式。

當Gogoro展現出不輸一般重型機車的性能，外型上甚至有3C時尚的特色時，主要的機車族群包括學生、上班族，自然而然願意選擇Gogoro為人生的第一台電動機車，3年來更累積了6萬名車主的肯定。

反觀光陽在台灣機車市場一直是常勝軍，柯勝峯背負少主接班的期待，在朝向電動車發展的同時，也不能偏廢現有燃油機車的市場，與創業者只需要向前衝不同，光陽要做的，是讓燃油機車與電動機車達到無縫接軌，在市場的變動下，讓光陽獲取最大利益。

面對外界提出「光陽為何這麼晚才推出自己的電動機車規格」的疑問時，柯勝峯解釋，光陽有股東，必須要找出可以賺錢的營運模式，所以經過內部近3年的研究，定調「充電為主、換電為輔」，要讓車主幫機車充電就像幫手機充電一樣方便；在特殊情況時，也可以用換電池或電池租賃的方式提高續航力。

雖然市場對於光陽的電動車經營策略及技術層次仍多有疑慮，但別忘了，光陽畢竟在機車業已經屹立55年，產品不但內銷，在歐美、中國大陸都有市場，在電動機車技術臻於成熟的此時，技術能力快速趕上並非不可能，加上熟稔的市場操作及價格策略，會推出什麼樣的產品對決Gogoro，值得期待。（編輯：張良知／張均懋）1070506

Gogoro創辦人陸學森出身3C產業，第一次創業卻選擇電動機車，他說，Gogoro一開始，就是想做智慧能源平台的生意。中央社記者田裕斌攝　107年5月6日Gogoro創辦人陸學森出身3C產業，第一次創業卻選擇電動機車，他說，Gogoro一開始，就是想做智慧能源平台的生意。中央社記者田裕斌攝　107年5月6日

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