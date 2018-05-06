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元山將結束中國尚朋堂業務 擬處分上海廠房

發稿時間：2018/05/06 19:29

最新更新：2018/05/06 19:29

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（中央社記者潘智義台北6日電）風扇、家電大廠元山科技今天董事會考量企業資源集中，決議將結束虧損多年中國尚朋堂業務，退出中國品牌業務。此外，將處分上海廠房，挹注今年獲利，彌補虧損。

元山科技表示，未來不需再認列中國營業虧損、無形資產減損與庫存減損，將更多資源投注在熱傳導事業，強化汽車、雲端等高階零組件布局。

元山科技董事會也授權董事長陳建榮處分上海廠房，可望挹注今年獲利，彌補結束尚朋堂業務提列虧損，維持營運穩定。

元山科技統計，2018年第1季合併營收為新台幣6.24億元，較去年同期減少0.5%，稅後虧損7269萬元，每股稅後虧損1.1元。其中提列無形資產、庫存減損9596萬元。

元山科技說，授權處分上海土地廠房，預計處分金額以合理市價推估約在人民幣5000萬至6000萬元（約新台幣2億3344.3萬元至2億8013.16萬元）。

元山公告2017年股利政策，經董事會決議通過，將配發現金股利每股新台幣0.6元。

元山強調，2011年接手中國尚朋堂業務，總計虧損1.04億元，每年影響元山每股稅後盈餘（EPS）超過0.5元，雖然中國市場商機龐大，但考量公司資源之後，決定專注經營，結束中國尚朋堂業務，也可以擺脫虧損包袱，為股東創造更高權益。

元山說，本次減損並無實際現金流出，對整體營運資金並無影響。未來將積極處分上海元山位於中國閒置土地，以活絡資產運用，進一步精簡結構，提高利潤率。

另外，汽車業務方面，元山為亞洲唯一車廠供應商，德國3大車廠皆與元山共同合作開發，去年切入中國車廠，在大眾、吉利、北汽等車廠都有斬獲，看好明年中國客戶爆發。結束尚朋堂業務之後，元山熱傳事業部營收比重也將提升至62%。

在雲端、物聯網部分，元山也積極布局，包括伺服器大廠如英業達、網通大廠如華為等也都打入其供應鏈，未來產品線除風扇外，也將擴展至散熱模組等產品。（編輯：李淑華）1070506

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