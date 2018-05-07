台股短線操作為宜 待外資回頭

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國通膨疑慮紓緩，投資名人巴菲特增加蘋果持股，帶動蘋果股價大漲，激勵美股上週五勁揚；法人表示，近期外資賣超台股，回心轉意需更多的利多，在此之前，以短線操作為宜。



美股道瓊工業指數上週五（4日）終場上漲332.36點，或1.39%，收在24262.51點；標準普爾500指數上漲33.69點，或1.28%，收在2663.42點；以科技股為主的那斯達克指數上漲121.466點，或1.71%，收在7209.617點。



台股4日在平盤附近狹幅震盪，蘋概權值股漲跌互見，終場收在10529.37點，小漲15.19點，守住10500點整數關卡，成交值新台幣1192.34億元。外資及陸資賣超32.89億元，投信賣超1.33億元，自營商賣超2.6億元；三大法人合計賣超36.82億元。



本週科技大廠法說會陸續登場，代工蘋果iPhone手機的和碩（4938）、發展自有品牌的華碩（2357），以及為蘋果代工筆電的廣達（2382）都是焦點。



央行表示，4月台股加權指數下跌2.4%，且外資4月賣超台股約新台幣800億元，多數資金並未停泊在外國人新台幣存款帳戶，而是直接匯出。在「價量均跌」情況下，外資在台持股與債券的市值，以及所持有的現金部位，約當外匯存底的比重也大幅下降，顯見外資正大舉撤出台灣資本市場。



法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）並未放棄積極升息的可能，後續仍有變數，本週若美股可以續強，則股市仍有行情可期；考量近期外資賣超台股，要外資回心轉意需要更多的利多，在此之前，除非有明確的訊號，否則短線操作比較安全。（編輯：楊玫寧）1070507