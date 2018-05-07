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大立光早盤大漲挑戰4000元 Q2優於預期

發稿時間：2018/05/07 09:50

最新更新：2018/05/07 09:50

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）股王大立光4月營收34.67億元，月增10.3%，優於預期，5月在客戶加單挹注下營收將再成長，第2季表現將優於預期，帶動今天股價直接跳空開高，挑戰4000元關卡。

大立光今天受到營收表現優於預期，加上後續展望轉趨樂觀，股價以3870元開出，上漲230元，漲幅6.32%，開盤後買盤積極，推動股價向上攻高，截至9點25分止，股價最高來到3970元，漲幅超過9%，距離漲停價4000元不遠。

上半年為傳統淡季，加上市場對智慧型手機雜音不斷，市場一片悲觀，原先大立光對第2季展望也相對保守，但5日公布4月營收時一改原先看法，上修對5月「持平、震幅不大」的看法，給予「將會比4月再好一些」的最新看法。

大立光指出，會上修5月份的看法，除了良率有機會再改善外，主要是部分客戶有加單的狀況。

法人表示，從蘋果日前公布第二季財測看來，iPhone X應該仍處在新舊機種交替期，加單客戶應該是來自安卓陣營，尤其近來大陸品牌廠新機種陸續推出，搭配3顆鏡頭的華為P20系列產品銷售不錯，代理通路商陸續傳出「追貨」。

法人指出，從供應鏈顯示，華為P20引爆3鏡頭商機，接下來Mate 20也將大玩3鏡頭應用。預計將低階Mate20將採用1200+2000+800萬畫素規格，高階Mate 20 Pro則會是4000+2000+800萬畫素水準，3顆鏡頭的風潮是否延燒到蘋果手機則是市場下一個高度關注焦點。（編輯：張均懋）1070507

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