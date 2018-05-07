被動元件MLCC續缺貨 台廠三巨頭強漲

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）日系MLCC大廠強攻車用電子，MLCC市況持續供不應求，相關族群今天盤中強勢表態。國巨盤中續創歷史新高價，禾伸堂逼近漲停，華新科創18年波段高點。



被動元件大廠國巨早盤勁揚，收復新台幣700元大關，最高來到716元，漲6.3%，再創歷史新高價。禾伸堂最高來到176.5元，大漲9.6%，續創2001年6月中旬以來波段高點。華新科早盤最高來到240.5元，漲5.9%，再創2000年4月下旬以來波段高點。



日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。



產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外，應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。



展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底、甚至到明年上半年。



觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。



市場人士指出，現在MLCC機器設備交期遞延到8個月到12個月，這也使得標準型MLCC產能擴充設備遇到瓶頸。



此外，包括蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠手機、以及華為（Huawei）、Vivo和Oppo等中國手機廠，對MLCC被動元件拉貨力道擴增；加上快速充電功能需要高品質的電容器技術，對MLCC產品需求量高，而車用電子MLCC量持續增加，整體擴大MLCC供不應求的狀況。（編輯：郭萍英）1070507