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罷工持續延燒 財長警告法航恐消失

發稿時間：2018/05/07 10:53

最新更新：2018/05/07 10:53

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國航空公司（Air France）工會因薪資爭議再度罷工，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天警告，法航可能會「不復存在」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，勒麥爾表示，儘管法國政府對法荷航空集團（Air France-KLM）母公司持股占14.3%，但將不會對這家陷入虧損的航空公司進行紓困。

法荷航空集團執行長傑納雅克（Jean-Marc Janaillac）4日宣布請辭，任職到15日為止。傑納雅克為了跟上波斯灣各國航空公司和廉航的競爭腳步，一直致力於減少成本。

法荷航空集團是歐洲最大的航空公司之一，但最近幾週員工發起一系列罷工。法荷航空員工為了今年加薪5.1%的訴求，今天進入第14天罷工。

法國國家鐵路公司（SNCF）員工也進行罷工，外界將政府的回應視作總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動勞動法改革的考驗。

勒麥爾今天告訴法國BFM電視台：「我向無端要求加薪的機組人員、地勤人員和機師呼籲要承擔責任。」

「法航能否續存岌岌可危。」他還說，法國政府不會作為法航負債的後盾。

他警告說：「如果法航沒有採取必要措施提高競爭力，法航將不復存在。」

儘管發生罷工，但法航堅稱明天仍會維持99%的長途航班、80%中程航班和87%短途航班。

罷工已造成法航損失3億歐元（約新台幣107億元），機師、地勤人員和其他勞工計劃7日和8日繼續罷工。法航表示，明天可能有將近87%航班會正常運營。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070507

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