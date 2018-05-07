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台股是否有520行情 顧立雄：未獲指示護盤

發稿時間：2018/05/07 11:28

最新更新：2018/05/07 11:28

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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）外資4月淨匯出超過新台幣1000億元，台股今天仍上漲，國民黨籍立委盧秀燕解讀，台股逆勢上漲主因政府護盤，營造520行情，金融監督管理委員會主委顧立雄強調，未接獲護盤指示。

立法院財政委員會今天審查行政院函請審議及民進黨籍立法委員王榮璋等17人擬具「保險法部分條文修正草案」共2案。

盧秀燕質詢指出，外資4月大逃殺，匯出超過1000億元，但股市今天仍上漲，外界一般認為是因為520到了，所以政府來個你丟我撿，為520行情做多。

顧立雄強調，金管會沒有接到護盤的指示，另外，外資今年前4月淨匯出約3億美元，截至4月底，外資累計淨匯入餘額還有約2077億美元，至於台股逆勢上漲顯示台股基本面不錯。

民主進步黨立委余宛如也關切外資4月淨匯出約1050億元，且外資已連續10天賣超台股，外資未來是否持續匯出？

顧立雄說，台股最終要看基本面以及經濟動能，且4月外資匯出相當程度是受到匯率的影響，如果台股基本面好，且當匯率穩定後，外資終究會回來，但他不適合也無法臆測外資是否持續匯出。

金管會日前公布，截至4月底，外資累計淨匯入約2077.51億美元，其中，4月外資淨匯出35.68億美元，折合新台幣約1049億元，創下2011年9月之後的單月最大淨匯出量。

若與去年底外資累計淨匯入2080.54億美元相比，外資今年前4月淨匯出3.03億美元。（編輯：張均懋）1070507

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