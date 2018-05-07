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健椿擬6/11上櫃 訂單能見度看到Q4

發稿時間：2018/05/07 11:32

最新更新：2018/05/07 11:55

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興櫃公司健椿今年業績看好，目前訂單能見度可看到第四季。圖為健椿執行秘書葉展碩。中央社記者鍾榮峰攝 107年5月7日興櫃公司健椿今年業績看好，目前訂單能見度可看到第四季。圖為健椿執行秘書葉展碩。中央社記者鍾榮峰攝 107年5月7日

（中央社記者鍾榮峰彰化7日電）健椿今年訂單滿手，能見度看到第4季，精密主軸續受惠中國製造2025需求。法人估健椿將在6月11日上櫃，今年業績可創新高。

展望未來布局，健椿財務長楊佩真指出，健椿朝向強化關鍵技術、提升加工效率與精度、開發研磨設備及周邊治具、成立智能研發中心、以及開發主軸以外產品等五大方向。

楊佩真表示，健椿產品自製率高達94%，客製化設計生產服務具備2000種資料庫。健椿位於彰濱工業區新建二廠已落成啟用，除了擴大原有精密主軸製程產線外，更跨足機器人關節高速精密齒輪箱與超精密切削刀具耗材領域。

展望今年營運，楊佩真表示，今年訂單滿手，在手訂單可以看到第4季，今年成長樂觀看待。

法人估健椿將在6月11日掛牌上櫃，目前在手訂單規模達新台幣5億元，第1季稅後淨利可到3000萬元，每股純益可到0.6元。健椿今年業績有機會超過10億元，續創歷史新高。

在市場布局，健椿近年推廣自有品牌KENTURN行銷全世界，已在16個國家註冊商標，內銷市場占比約25%，外銷市場占比約75%，其中外銷市場部分，中國大陸市場占比約88%到90%，印度市場每年有兩位數幅度成長。此外，健椿也布局美國市場。

在產品布局，楊佩真預估，今年精密主軸目標產能約2.7萬支，挑戰3萬支，持續受惠中國製造2025需求。此外，健椿每年客製化營收數字大約3億元。

在應用類別，楊佩真表示，機械零件加工包括模具、五金加工、船舶設備、航天設備等占比7成，電子產業應用占比約8%，其他汽機車設備應用占比約15%。

健椿主要從事精密主軸產品，精密主軸是工具機不可或缺的關鍵轉動元件，布局包括高頻精密主軸、內藏式馬達主軸、工具機主軸、產業機械主軸、特殊機械主軸等，擁有客製化精密主軸研發及生產能力。

健椿自結今年4月合併營收新台幣9342萬元，較去年同期7182萬元大增30%，累計今年前4月健椿自結合併營收3.28億元，較去年同期2.65億元成長23.5%。

健椿去年合併營收8.9億元，較前年6.53億元成長36.3%，去年稅後淨利9326萬元，較前年3897萬元大增139%，去年每股稅後純益1.86元，優於前年EPS 0.89元。

法人表示，精密主軸台廠除了健椿工業外，還包括羅翌科技、普森精密主軸工業、矩將科技、數格科技等。（編輯：楊玫寧）1070507

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