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期交所首推匯率類商品指數 人民幣指數上線

發稿時間：2018/05/07 12:14

最新更新：2018/05/07 12:14

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣期貨交易所今天宣布，與知名國際指數編製機構標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）合作編製人民幣指數正式上線。

期交所強調，與標普道瓊斯指數公司合作推出人民幣指數，不僅為期交所第一個匯率類商品指數，也為台灣第一個期貨價格指數，可望替台灣期、現貨市場注入新動能，並提升台灣金融市場國際競爭力。

期交所表示，本次推出兩檔人民幣指數，分別以期交所掛牌的小型美元兌人民幣期貨（RTF）及美元兌人民幣期貨（RHF）為標的所編製的S&P/TAIFEX RTF人民幣指數（美元）（S&P/TAIFEX RTF RMB Index （USD））及S&P /TAIFEX RHF人民幣指數（美元）（S&P/TAIFEX RHF RMB Index （USD）），交易人可至標普道瓊斯指數網頁www.spdji.com或期交所行情資訊網站查詢指數相關資訊。

期交所說，人民幣指數的推出象徵台灣期貨市場邁入新的里程碑，交易人可將S&P/TAIFEX人民幣指數視為人民幣升貶重要參考指標，指數漲跌設計也與人民幣升貶同向，方便交易人直覺判讀指數走勢。

另外，未來金融業者可發行以S&P/TAIFEX人民幣指數為標的商品，提供市場參與者更多元人民幣商品交易管道，同時吸引機構及策略交易人將資金投入期交所的人民幣期貨，活絡市場交易。（編輯：楊玫寧）1070507

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