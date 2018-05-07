/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇祈麟 陳偉殷 夏威夷 民視
> rss

台股520行情 投顧關注兩大變數

發稿時間：2018/05/07 12:45

最新更新：2018/05/07 13:25

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
台股7日反彈近百點，收復10600點大關，市場期待520行情，但投顧喜憂參半。（中央社檔案照片）台股7日反彈近百點，收復10600點大關，市場期待520行情，但投顧喜憂參半。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天反彈近百點，收復10600點大關，市場期待520行情，但投顧喜憂參半，雖看好國家隊、散戶支撐，以及新台幣止跌，但同時也擔憂中美貿易戰與大陸A股納MSCI兩大變數。

台股今天早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。至10時30分左右，台股加權指數來到約10600點，上漲71點，成交值新台幣628.8億元。

國泰證期研究部認為，台股5月面對多重不確定風險，但唯一確定的利多即是總統就職520行情，看好台股在國家隊、散戶買股下，520前有一定支撐，但整體市場不確定風險未解除，熱錢態度偏向觀望，指數整理機率高。而新台幣近期不跌反升，雖在520前難重回3字頭，但顯示台股信心面回穩。

外資去年年初至5月初這段期間，在台股買超約新台幣2150億元，但今年以來，外資在台股已累計賣超達1600億元以上，外資大幅調節，造成台股今年漲幅吐光，且在年線沉浮，除了今年與去年台股位階有明顯差別外，去年第4季美國開始縮減量化寬鬆規模也是原因之一，在資金退潮下，造成台股短線買盤不繼。

展望外資後續動態，國泰證期研究部認為，外資賣超未出現轉彎跡象，因為第一、中美貿易戰不確定性，第二、大陸A股今年即將納入MSCI新興市場指數，二大變數將導致外資維持相對保守態度，即使美元指數回穩，但基本面和政經不確定性因素都難讓外資由空翻多，不過，以美股資金流向觀察，資金有重回科技股趨勢，也代表股市下跌空間收斂。

台股是否有補跌風險？國泰證期研究部指出，市場擔憂520行情期待恐成股市融資修正調整時機，但台股融資餘額占台股交易比重已大幅走低，因此融資追殺空間也不會太大。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者訪問時表示，依照過去經驗，520前後台股慶祝行情其實不顯著，而近期財報影響基本面的多、空告一段落，後續要關注的是新台幣走勢和中美貿易戰談判進度。

他進一步說，新台幣走勢將是影響外資動態的重要關鍵，市場也在關注外資何時賣超幅度收斂，甚至轉賣為買，但台股技術面並不理想，除了年線之外，多數均線都是向下，預估台股將在年線上下100點來回，整理區間為10500點至10700點之間，後續則等待中美貿易戰談判進度。（編輯：張均懋）1070507

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP