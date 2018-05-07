台股520行情 投顧關注兩大變數

台股7日反彈近百點，收復10600點大關，市場期待520行情，但投顧喜憂參半。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天反彈近百點，收復10600點大關，市場期待520行情，但投顧喜憂參半，雖看好國家隊、散戶支撐，以及新台幣止跌，但同時也擔憂中美貿易戰與大陸A股納MSCI兩大變數。



台股今天早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。至10時30分左右，台股加權指數來到約10600點，上漲71點，成交值新台幣628.8億元。



國泰證期研究部認為，台股5月面對多重不確定風險，但唯一確定的利多即是總統就職520行情，看好台股在國家隊、散戶買股下，520前有一定支撐，但整體市場不確定風險未解除，熱錢態度偏向觀望，指數整理機率高。而新台幣近期不跌反升，雖在520前難重回3字頭，但顯示台股信心面回穩。



外資去年年初至5月初這段期間，在台股買超約新台幣2150億元，但今年以來，外資在台股已累計賣超達1600億元以上，外資大幅調節，造成台股今年漲幅吐光，且在年線沉浮，除了今年與去年台股位階有明顯差別外，去年第4季美國開始縮減量化寬鬆規模也是原因之一，在資金退潮下，造成台股短線買盤不繼。



展望外資後續動態，國泰證期研究部認為，外資賣超未出現轉彎跡象，因為第一、中美貿易戰不確定性，第二、大陸A股今年即將納入MSCI新興市場指數，二大變數將導致外資維持相對保守態度，即使美元指數回穩，但基本面和政經不確定性因素都難讓外資由空翻多，不過，以美股資金流向觀察，資金有重回科技股趨勢，也代表股市下跌空間收斂。



台股是否有補跌風險？國泰證期研究部指出，市場擔憂520行情期待恐成股市融資修正調整時機，但台股融資餘額占台股交易比重已大幅走低，因此融資追殺空間也不會太大。



兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者訪問時表示，依照過去經驗，520前後台股慶祝行情其實不顯著，而近期財報影響基本面的多、空告一段落，後續要關注的是新台幣走勢和中美貿易戰談判進度。



他進一步說，新台幣走勢將是影響外資動態的重要關鍵，市場也在關注外資何時賣超幅度收斂，甚至轉賣為買，但台股技術面並不理想，除了年線之外，多數均線都是向下，預估台股將在年線上下100點來回，整理區間為10500點至10700點之間，後續則等待中美貿易戰談判進度。（編輯：張均懋）1070507