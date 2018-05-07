股東臨時會召集權擬鬆綁 經部將增訂配套程序

（中央社記者廖禹揚台北7日電）公司法修正草案中的「大同條款」，經濟部將增訂適用條文程序，規定過半股東應以書面記名提案，請求董事會召集股東臨時會，請求後15日內，董事會不為召集才得自行召集。



立法院經濟委員會今天繼續排審公司法修正草案，其中針對有「大同條款」之稱的第173-1條持有已發行股份總數過半數股份股東，得自行召開股東臨時會，委員仍未達成共識，暫行保留。



經濟部次長王美花表示，民主進步黨立法委員蘇震清、賴瑞隆認為，此項新增條文在程序規定上過於寬鬆，未來可能造成許多爭議，要求增訂相關程序規定，包括是否必須先請求董事會召集而董事會不召集、是否須經主管機關許可等。



王美花說，推動公司法修法過程中，經濟部持續與金融監督管理委員會交換意見，建議採取折衷版本修改新增條文，規定過半股東應以書面記名提案事由與理由，請求董事會召集股東臨時會，請求後15日內，董事會不為召集才得自行召集。



此次修法納入過半股東得自行召開股東臨時會規定，原意是為處理有召集權者不願召集股東會所造成的僵局，但業界擔心，這項規定可能使公司經營權爭奪狀況惡化，導致公司經營權長期處於不穩定狀態，遭有心人士操弄。



由於此條文爭議較多，經委會主席、民進黨立委高志鵬裁示保留，經濟部若有修正建議可再提出，待第二輪協商討論。（編輯：林孟汝）1070507