營建署再生水六示範案 舒緩工業用水壓力

（中央社記者潘姿羽台北7日電）中南部水情拉警報，內政部營建署推六案穩定供水，其中鳳山溪示範案、臨海廠示範案及永康廠再生水示範案三案今年第二、三季便會有顯著進展，可望舒緩工業用水壓力。



缺水、缺電一直是產業界最憂心的事情之一，近日中南部水情吃緊，更讓許多大廠陷入陰霾。



營建署今天表示，已挹注新台幣152億元推動全國首例「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，與地方政府攜手打造中長期穩定供水的策略，未來六座示範案全部完工通水後，每天將有28萬噸的再生水，藉由專管供應給鄰近的工業區或科學園區使用。



「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」涵蓋六個示範案，以鳳山溪廠第一期工程最受矚目，特許廠商將在今年6月底進入試運轉，並進行供水予使用端測試，8月底第一期完工通水，不只成為台灣第一座大型再生水示範廠，更可增供每日2.5萬噸的再生水；明年第二期工程完工後，每日可供給臨海工業區的再生水增至4.5萬噸，有效紓緩水資源供給不足的壓力。



除了鳳山溪示範案，高雄臨海廠示範案今年5月完成招商後，6月便會進入評選，結果最快8月出爐，屆時會與鳳山溪廠共同擔起臨海工業區穩定用水的責任，以利大高雄產業拓展。



營建署官員直指，由於臨海廠同步配合前瞻計畫、擴大供水規模，完工通水後，每日供水可達3.3萬噸。



另外，營建署辦理的台南永康廠再生水示範案也緊鑼密鼓邁步向前，今年4月已辦理統包工程招標文件公開閱覽，並預計在今年5月底公告招商；今年第二、三季，內政部營建署推動的放流水回收再利用示範計畫便會逐步開花結果。



營建署官員說明，上述三案外，台中市福田廠、台中市豐原廠以及台南市安平廠也都列為示範案推動執行；這六案的選址主要是考量中南部地區較易缺水，且有工業用水需求，希望建設陸續到位之後，不只舒緩工業用水的壓力，更能讓民生用水較有餘裕，達到政府穩定供水的永續目標。（編輯：張均懋）1070507