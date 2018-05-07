工研院默克合作生技 經濟部：人才培育重要

（中央社記者張建中新竹7日電）經濟部次長曾文生表示，科技研發最關鍵的是人才，工研院與默克合作項目中，除製程開發外，最重要是人才培育，相信雙方合作將使台灣生技產業邁向重要里程碑。



工業技術研究院與默克(Merck)今天在工研院位於新竹的創新園區舉辦台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫啟用典禮，曾文生到場致意。



曾文生表示，生技產業是一個高附加價值的產業，有一個非常重要的特性，是一個高度創新，同時要整合不同領域知識，才能產生出價值。



除了需要醫學產業人才，曾文生說，技術在實驗室開發出來，要能真正照顧大眾，進入工業生產，需要龐大的工業技術支持，工研院是台灣的翹楚。



曾文生表示，恭喜默克與工研院合作，同時恭喜工研院能夠找到默克這麼好的合作夥伴，為台灣生技產業發展增添更多動力。



曾文生說，科技研發最關鍵的是人才、人才，最後還是人才，工研院與默克合作項目裡面，除了製程開發外，更重要的是做好人才培育的工作。



台灣今天能有這樣的經濟成就與成績，曾文生表示，最關鍵的因素是這美麗島嶼上的人才，是經濟發展最重要的動力，高興工研院與默克合作，相信能讓台灣生技產業邁向重要的里程碑。



工研院董事長李世光表示，台灣生技產業過去投入大量資源，已培育許多人才，隨著產業逐漸發展，相信生技產業能夠像過去半導體產業一樣蓬勃發展，並在國際產業上發光發熱。他並期許工研院員工能持續投入。（編輯：楊玫寧）1070507