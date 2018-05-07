同股不同權有害公司治理 台股不開放

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）為吸引企業掛牌，新加坡、香港股市推同股不同權，金融監督管理委員會主委顧立雄今天提出三點說明，強調同股不同權有害公司治理，集中市場以及櫃買市場暫時不開放同股不同權。



立法院財政委員會今天審查行政院函請審議及民進黨籍立法委員王榮璋等17人擬具「保險法部分條文修正草案」案共2案。



民主進步黨籍立委蔡易餘表示，港股為吸引企業上市推動同股不同權，新加坡也將在7月跟進實施同股不同權，而目前正進行中的公司法修法則將同股不同權限縮為閉鎖期公司，現行的修法有足夠誘因以吸引民眾投資同股不同權公司嗎？



顧立雄答詢表示，根據金管會內部研究，同股不同權有害公司治理，暫時不在集中市場以及櫃買兩個具主板性質的市場開放同股不同權制度。



顧立雄指出，金管會認為同股不同權有害公司治理有三大考量，首先、同股不同權的設計，讓內部股東具有隱匿性，特別是台股的集中市場以及櫃買市場兩個主板市場都是以散戶為主，同股不同權制度對公司治理有疑慮；其次、從主要國家的主板市場可以發現同股不同權不是趨勢；第三、明晟MSCI不允許同股不同權公司納入指數。



顧立雄說，港股推動同股不同權制度的後續效益還要持續觀察，另外，台股現行生技股掛牌條件沒有比港股窄，生技股在台掛牌只要取得目的事業主管機關許可就可掛牌，但港股對生技股還有市值的要求。



所謂同股不同權，是指一家公司的某些股票的投票權高於一般股票，這樣的話，持有這些股票的人就可以用少數股票掌控公司。（編輯：林興盟）1070507