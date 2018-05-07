蘋果股價創新高 台股三王重掌發球權

台股蘋概三王在蘋果股價創高及大立光第2季展望優於預期，7日股價飆上漲停價，重回4000元大關帶動下，重新拿回發球權，近來弱勢的鴻海及台積電也見到止穩反彈。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台股蘋概三王在蘋果股價創高及大立光第2季展望優於預期，股價飆上漲停價，重回4000元大關帶動下，重新拿回發球權，近來弱勢的鴻海及台積電也見到止穩反彈。



蘋果公司財報及展望均優於預期，加上股神巴菲特大舉買進7500萬股蘋果公司股票加持下，4日蘋果股價大漲3.92%，來到183.83美元，創下分割以來新高價，大大激勵台股今天表現，尤其蘋概相關供應鏈表現搶眼。



台股今天在股王大立光強攻漲停價新台幣4000元領軍帶動下，業績具題材及表現的個股強出頭，尤其被動元件族群更展現噴出行情，龍頭大廠國巨強勢亮燈漲停，以741元創下歷史新天價。



國巨陸續受到外資青睞，接連啟動台系被動元件初評，最新外資報告更一舉將國巨目標價調高到850元。帶動族群持續強攻，華新科、禾伸堂、大毅、信昌電、達方均見到漲停。



台積電今天一度受到半導體教父張忠謀擔憂美中貿易糾紛可能殃及蘋果供應鏈，早盤開小高後一度翻黑，不過低接買盤不弱，股價終場力撐紅盤表現，小漲0.5元，以223.5元作收。



鴻海富士康工業互聯網（FII）過三關拚本月A股掛牌，激勵鴻海今天股價開小高後穩步推升，終場以81.6元作收，漲幅1.49%。



法人表示，台股三王有秩序的連動表現，支撐台股多頭格局，去年底率先回檔修正的股王大立光，在今年4月率先落底回彈，今天在基本面利多訊息激勵下，股價強勢攻上漲停價，並重回4000元關卡，重啟多頭攻勢，也為台股墊定信心；近來弱勢的鴻海雖然持續疲弱，但跌幅已見收斂、有望進入築底階段。



原本強勢的台積電則因保守看待第2季展望，股價進入落後補跌修正，改由股王大立光重掌大旗，台股三王能否同步止穩重啟動能，將牽動台股第2季走勢。（編輯：林孟汝）1070507