核三大修後今申請再轉 原能會估花一週審查

台電公司7日提出核三廠1號機大修後再轉申請，原能會表示，除了文件審查外也會到現場視察，確保一切安全無虞後，才會同意再轉申請。圖為核三廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北7日電）台電公司今天提出核三廠1號機大修後再轉申請，原能會表示，除了文件審查外，8日到12日也會到現場視察，預估至少審查一週，確保一切安全無虞後，才會同意再轉申請。



核三廠1號機4月3日開始歲修，台電公司今天依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」，向原子能委員會提出核三廠1號機第24次大修後再起動臨界申請。



原能會核能管制處副處長李綺思今天向中央社記者說，將會加強審查力道，除了文件審查外，也規劃8日至12日赴核三廠辦理大修作業再加強查證，將整合申請文件審查、大修期間原能會所執行各項視察與再加強查證結果，確認機組現場狀態符合起動要求後，才會同意機組起動運轉。



李綺思指出，核三廠1號機大修時，曾發生緊急柴油發電機B台跳脫等狀況，也要求把這些事件檢討改善辦法，納入機組臨界申請文件內送審，到時前往現場視察時，也會從頭開始檢驗，確認機組都有符合安全規定。



核三廠1號機民國106年發電量為81.4億度，年度發電占比為3.53%，只要原能會完成審查，台電開始併聯發電後，可望補上整體用電缺口。



依台電官網，今天預估最高用電為3310萬瓩，最大供電能力為3486.9萬瓩，備轉容量率為5.35%，亮出供電警戒橘燈。從5月中旬到7月上旬的未來兩個月預測為供電吃緊到警戒，最低備轉容量率為7月上旬的5%。（編輯：林孟汝）1070507