國巨4月營收續衝新高 全年估增5成創高可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）國巨自結4月合併營收新台幣48.38億元，續創歷年單月新高。法人估國巨業績看年增50%衝新高，獲利可望逐季增。



國巨自結4月合併營收新台幣48.38億元，較3月42.71億元大增13.3%，比去年同期24.31億元大增99%。法人指出，國巨4月營收繼續衝上歷年單月新高。



累計今年前4月國巨自結合併營收首次突破150億元，來到158.63億元，較去年同期92.49億元大增71.5%。前4月合併營收創歷年同期新高。



國巨指出，利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能開始拉升，4月份單月營收續創歷史新高。



營收從區域表現來看，國巨指出，4月大中華、亞太、歐洲及北美地區出貨均較3月增加。就終端客戶來看，車用電子、工業用產品、手機通訊、經銷商通路、電子代工服務（EMS）、電腦相關產品及消費性電子產品需求都較3月成長。



展望後續營運動能，國巨指出受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。



展望今年營運，外資日前也罕見出具報告指出，國巨是全球最大晶片電阻（R-Chip）供應商，市占率達到34%，國巨也是全球第3大積層陶瓷電容（MLCC）製造商，市占率達到13%。國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。



外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。



法人指出，第2季開始，下游消費電子產品拉貨潮將展開，對供不應求的被動元件廠而言，預估產能將更緊俏，今年漲價題材仍將延續。



在產能布局，從MLCC來看，國巨預期第3季到第4季月產能預估可到500億顆。在晶片電阻部分，國巨預估今年9月月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。（編輯：鄭雪文）1070507