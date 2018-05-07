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台新金展望今年營運 中小企業最看好

發稿時間：2018/05/07 14:56

最新更新：2018/05/07 14:56

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（中央社記者田裕斌台北7日）台新金控今天召開法人說明會，台新金表示，除了購屋貸款及汽車貸款展望持平外，對於今年營運展望相當看好，尤其是中小企業放款最為看好。

台新金今年第1季稅後純益新台幣38.08億元，年增14.4%，每股稅後純益(EPS)0.34元；資產報酬率(ROA)0.89%，股東權益報酬率(ROE)11.03%；金控資本適足率(CAR)117.93%，銀行資本適足率(BIS)14.2%，第一類資本適足率10.9%，逾放比0.25%，備抵呆帳覆蓋率527.7%，放款覆蓋率1.3%。

台新金旗下台新銀行今年第1季放款餘額正式站上1兆元大關，主要來自於企業放款餘額成長明顯，加上房貸持續成長，雖然淨利差(NIM)未有明顯提升，維持在1.35個百分點，但淨利息收入維持年增9%的成長步伐。

淨手續費收入方面，台新銀保險手續費收入大幅增加，基金、結構型商品銷售也跟上資本市場的火紅程度，單季財富管理手續費收入超過20億元；台新證券合併大眾證券的綜效持續顯現，也讓證券貢獻手續費收入站上2億元。

此外，台新銀信用卡業務包括有效卡數、收單家數及簽帳金額都持續成長。有效卡數至3月底已逼近300萬張，穩居市場第4名，僅次於中國信託商銀、國泰世華銀行及玉山銀行。

台新金相當看好今年營運發展，包括個人金融、法人金融平均都有5%至15%的成長空間。其中，房屋加值型房貸、個人無擔保放款、中小企業放款都將是主要成長動能；財富管理在資本市場持續維持高檔下，對手續費收入的貢獻也值得期待。（編輯：張良知）1070507

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