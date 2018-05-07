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洗錢法規趨嚴 資誠：法遵成本增40%

發稿時間：2018/05/07 15:44

最新更新：2018/05/07 15:44

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（中央社記者邱柏勝台北7日電）國際洗錢法規趨嚴，金融業須投入更多法遵成本，成為經營挑戰，資誠（PwC）指出，許多銀行認為需額外增加15%至20%的成本；若想維持高競爭力，成本甚至可能攀升至30%至40%。

資誠聯合會計師事務所今天公布「資誠2018台灣金融業企業領袖調查報告」，報告指出，台灣金融業主要面臨「海外布局」、「金融科技」、「人才」以及「合規遵法」等方面的機會與挑戰。

報告提及，台灣金融業目前面臨家數過多（overbanking）的問題，且國際化程度相對慢。對此，資誠金融產業服務營運長吳偉臺認為，政府推動新南向政策，對台灣金融業來說，進軍東協具地利之便，且東協經濟成長與市場潛力大，台灣金融業者可發揮既有優勢，深耕海外市場。

但他也提及，台灣金融業進軍東協市場，不僅要面對歐美金融集團競爭，還要與日、韓、星，中等國的亞洲金融業搶市，且台灣熟悉東南亞金融市場的人才稀缺，南向挑戰重重。台商與台資金融業應積極思考東協市場的投資布局，其中「在地化」是海外發展的關鍵。

報告也提及，金融科技發展日益成熟，台灣金融業對區塊鏈的認識雖仍粗淺，但對其應用已展現高度興趣，投資意願最高的前三名，分別為「大數據分析」、「行動科技」，與「人工智慧」。

然而，資誠金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之說，金融科技的基石是「信任」，資安疑慮可使原本就不易建立的客戶信任崩解，因此，業者透過金融科技發展創新金融商品與服務時，也須建立安全認證機制，持續取得公眾信任。

在人才方面，資誠金融產業服務副營運長郭柏如指出，產業面臨巨變的情況下，重新審視人才策略，已經是金融業降低成本、提高效率，迎接人工智慧挑戰的關鍵，且企業主也有責任，協助重新教育訓練那些可能被新科技取代工作的員工。

最後，跟上國際法遵要求，對台灣金融業仍是極大挑戰。隨著犯罪手法日新月異，風險控管難度提高，金融業若要貫徹洗錢防制工作，勢必需要投入更多成本更新系統與訓練人員。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，許多銀行認為需額外增加15%至20%的成本支出；若想維持高競爭力並吸引長期投資，成本甚至可能攀升至30%至40%。但他認為，即使成本可能增加，金融業仍應正面看待法遵並落實，將其轉化為企業競爭力。（編輯：鄭雪文）1070507

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