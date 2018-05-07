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寶佳質疑台新金公司治理弱化 林維俊反擊

發稿時間：2018/05/07 15:51

最新更新：2018/05/07 15:51

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（中央社記者田裕斌台北7日電）台新金控今天召開法人說明會，針對寶佳集團指控公司治理弱化，總經理林維俊反擊，台新金是國內唯一進入亞洲公司治理協會的金融業，也被MSCI認同公司治理作為。

寶佳資產管理法務主管周伯鍾今天參加台新金法說會，質疑公司治理、高階人事安排及營運績效表現；周伯鍾說，台新金總經理不具董事身分，加上日前董事會縮減董事席次的作為，都顯示往弱化公司治理的方向前進。

林維俊說，MSCI在今年5月發布的台新金ESG(企業社會責任)評等報告中表明，台新金董事會表現在MSCI評等公司中，在全球排名前18%，在台灣排名前15%，且能有系統對公司管理階層提出有效的策略監督；雖然MSCI對台新金現行董事會缺乏女性董事有所疑慮，但林維俊表示，今年董事改選也已提名女性董事，回應MSCI的期待。

林維俊指出，董事會重要的是執行效能如何，舉例而言，市面上最成功的數位帳戶品牌Richart市占率高達6成，就是台新銀的力作。

寶佳也質疑，台新金最近聘任前現金卡主管回鍋，前信用卡主管蔡孟峰也轉任總稽核，用人邏輯奇怪；林維俊也回應，人總有犯錯的時候，但對於犯錯的人要給予自新的機會，如果犯錯就要打入18層地獄，那應該反問自己是不是都沒犯過錯，這些人當初犯錯都已經受到懲處，不代表永遠不錄用。

林維俊認為，金融監督管理委員會一直強調產金分離、金金分離的原則，這是因為董事會中揭露公司內部許多營業秘密，一旦洩漏會對公司造成損失，寶佳目前對台中商銀、三信商銀、永豐金控都是重要股東，一旦進入董事會，會有洩密的疑慮。

林維俊也強調，台新金有10萬名股東，每個股東都有各自的看法，不可能滿足每個股東的需求，若符合大多數股東的意願及符合主管機關的要求，台新金就會執行。（編輯：趙蔚蘭）1070507

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